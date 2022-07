SV Anzing: Einweihungsparty fürs „Schmuckkästchen“

Stolz auf ihr Holz: Die Kreisliga-Fußballer des SVA präsentieren das neue, 55 Meter lange Tribünendach im Anzinger Sportpark. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Die Fußballabteilung des SV Anzing geht gerne mal ihren ganz individuellen Weg. Optisch abzulesen ist dieser beispielsweise an der neuen Haupttribüne, wo die Kicker ihre Anhänger und Gäste nicht länger im Regen stehen lassen wollten.

Anzing – Schmucke Sitzschalen aus der Fröttmaninger Arena waren bereits montiert, nur fehlte der passende Regenschutz von oben – und etliche tausend Euro für dessen Baufinanzierung. Also initiierten die SVA-Urgesteine Erich „Duxe“ Wolfram und Peter Moossmann gemeinsam mit der VR Bank Erding ein dreimonatiges Crowdfunding-Projekt, das den anvisierten Spendenbetrag von 15 000 Euro letztlich deutlich übertraf.

4500 Euro steuerte die VR Bank Erding zum gesamten Projekterlös von 22 600 Euro bei. Dazu kamen Zuschüsse aus der Abteilung (15 000), dem Hauptverein (14 000), sowie der Großspender Erich Wolfram (30 000), Peter Mossmann (27 000) und der Firma Lidl (26 000). Mithilfe der Unterstützung lokaler Handwerksbetriebe konnte der Bau einer 55 Meter langen Holzdachkonstruktion mit Gesamtkosten in Höhe von 171 293,94 Euro im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden.

Tribüne wird mit Blitzturnier eingeweiht

Inzwischen firmiert der Wind- und Wetterschutz zwar vereinsintern längst unter dem Spitznamen „Schmuckkästchen“. So richtig eingeweiht wird das Tribünendach aber erst an diesem Samstag, mit einem Blitz-Turnier der Fußballherren und anschließendem Party-Abend. „Wir wollen vor allem den Event-Charakter pflegen“, kündigt Anzings Pressesprecher Benno Stadler an. Deshalb habe man sich auch einen besonders attraktiven Modus für das Turnier mit sechs Mannschaften ausgedacht. „Da sich alle gerade erst am Trainingsstart befinden, wollten wir die Verletzungsgefahr minimieren und gleichzeitig viele bekannte Gesichter und Tore unterbringen.“

Demzufolge wird acht gegen acht von Sechzehner zu Sechzehner in zwei Dreiergruppen à 15 Minuten gespielt. Eine Idee, die bereits im gemeinsamen Wintertrainingslager mit dem TSV Emmering aufkeimte. Zu Gast im Anzinger Sportpark werden ab 16.30 Uhr Bezirksligist FC Finsing, die Kreisligisten TSV Emmering, TSV Ebersberg sowie die Kreisklassisten FC Parsdorf und DJK Ottenhofen sein, die laut Stadler „mit möglichst großem Anhang, wie beispielsweise den Voigas-Ebern“ anreisen sollen.

Die Finalspiele werden von einem Einlagespiel zweier Jugendteams der SG Anzing/Parsdorf eingeleitet, ehe sich Tartanbahn und hölzernes „Schmuckkästchen“ zur großen Aftershowparty in eine Tanz- und Feierfläche verwandeln.