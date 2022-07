„Keiner, der nicht Leistung gebracht hat“: VfB Forstinning vor Landesliga-Debüt auf heimischen Rasen

Teilen

Einschussbereit gegen den Ex: Forstinnings Angreifer Simon Kürbs (am Ball) trifft mit dem VfB heute Abend auf seinen vormaligen Klub aus Ampfing – gegen den er bereits im letzten Aufeinandertreffen erfolgreich war. Foto: christian riedel © christian riedel

Kaum Zeit zum Durchschnaufen und Genießen bleibt dem VfB Forstinning nach dem 2:1-Sieg beim Landesligadebüt in Kirchheim.

Forstinning – Bereits heute Abend steht der Mittelteil der Englischen Woche gegen den TSV Ampfing um 19.30 Uhr an, gleichbedeutend mit dem ersten Landesligaspiel auf Forstinninger Boden.

In der Nachbetrachtung des Auftakterfolges sah VfB-Trainer Ivica Coric sein schon „sehr gutes Gefühl“ vor der Auftaktpartie hinterher bestätigt. „Wir wollten mindestens einen Punkt, am Ende haben wir absolut verdient gewonnen.“ Zu bemängeln hatte der Fußballfachmann eigentlich nur die Fahrlässigkeit bei den Großchancen im ersten Spieldurchgang. „Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Auftreten und unserer Präsenz. Es gab keinen, der nicht seine Leistung gebracht hat.“

Und Coric fand weitere Positivfaktoren. Die Abwehr sei wieder sehr souverän gewesen und habe quasi keine Torchance zugelassen, zudem ließ sich seine Mannschaft auch von dem Ballyhoo vor der Partie nicht beeinflussen. „Und das 0:1 war super herausgespielt über Ivan Sadric und Ivan Bacak“, lobte Coric. Am Ende der Stafette musste VfB-Neuzugang Marco Rastel nur noch in das Tor einschieben.

VfB Forstinning: Mindestens 20 Spieler auf dem Spielberichtsbogen gegen Ampfing

Nachdem die Partie bereits am Freitagabend stattfand, beobachtete Coric am Wochenende gleich auch noch den heutigen Konkurrenten und sah einen 3:1-Sieg des TSV Ampfing über den TuS Holzkirchen. Der Fußballlehrer wird seine Schlüsse aus der Partie gezogen haben, hat aber für die Kaderzusammenstellung die Qual der Wahl. Mit Kevin Becker, Suongo Diakite und Kenan Numanovic kehren drei Spieler nach ihrem Urlaub sowie Arbeitseinsatz in den Kader zurück, Abdullah Aynaci und Marco Nikolic fehlen weiterhin. Freie Plätze auf der Ersatzbank wird es also auch gegen Ampfing nicht geben. „Aber die Saison ist lang. Und jetzt kommt auch noch die Urlaubszeit. In den nächsten sechs, sieben Wochen werden nie alle da sein.“ Das ist aber bei der Planung eingepreist, auch gegen Ampfing werden mindestens 20 Akteure auf dem digitalen Spielberichtsbogen stehen.

Das letzte Duell der beiden heutigen Kontrahenten fand übrigens am 22. April 2019 in Ampfing statt und endete mit einem 1:1. Torschütze für den VfB: Simon Kürbs, der nach Stationen in Ampfing und Unterföhring nun wieder für den Landesliga-Aufsteiger auf Torejagd geht.

Noch ein organisatorischer Hinweis von Forstinninger Vereinsseite: Ab heute Abend können an der Eintrittskasse auch wieder die gedruckten Dauerkarten erworben werden.