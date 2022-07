VfB Forstinning: Schnellstart ins Ziel gerettet

Das frühe 2:0 bejubelt Forstinnings Mohamed Al Hosaini, Ampfings Keeper Domen Bozjak ist konsterniert. Foto: sro © sro

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der Aufsteiger VfB Forstinning sorgt in der Fußball-Landesliga weiter für Furore und gewann gegen den TSV Ampfing im heimischen Sportpark.

Forstinning – VfB-Trainer Ivica Coric änderte seine Startformation auf zwei Positionen. Kapitän Korbinian Hollerieth und Mohamed Al Hosainin ersetzten Abdelilah Erraji und Simon Kürbs, die zunächst neben weiteren neun Akteuren auf der Bank Platz nahmen. Die Gäste aus Ampfing gewannen zum Auftakt am ersten Spieltag mit 3:1 gegen den TuS Holzkirchen, während beim VfB der Landesligaeinstand mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim Kirchheimer SC mehr als glückte.

In diesem Fahrwasser schwamm der VfB auch gegen die Ampfinger in den ersten Spielminuten. Nach einem Angriff über die linke Angriffsseite ließ Al Hosaini den abschießenden Rückpass von der Grundlinie geschickt durchlaufen, Dominik Damjanovic schloss satt zum 1:0 (7.) ab. Und in der elften Spielminute nutzte die Heimelf einen Fehlpass des Kontrahenten eiskalt, Al Hosaini krönte das schnelle Umschaltspiel mit dem 2:0. Der Beginn verdient also getrost die Bezeichnung: Traumstart.

VfB Forstinning: komfortable Führung zur Halbzeit

Der Gast wirkte kurz geschockt, bis Opara geschickt den Ball mitnahm und flach ins Eck zum 2:1 (21.) verkürzte. Die 250 Zuseher bekamen einiges geboten für ihr Eintrittsgeld – und noch einen weiteren Treffer vor der Pause. Wieder hatte Al Hosaini die Fuße im Spiel, nach seinem abgewehrten Schussversuch köpfte Ivan Bacak zum 3:1 ein (26.). Bei Ampfing musste noch Torwart Domen Bozjak verletzt raus vor dem Halbzeitpfiff (39.).

In Durchgang zwei hatte zunächst Sven Jajcinovic den Ball zweimal maßgerecht auf den Schlappen, verzog aber jeweils. Und dann sorgte ein Lapsus, völlig ungewohnt, von VfB-Keeper Marci Susac für Spannung: Einen Freistoß von Birol Karatepe ließ der sonst so sichere Torhüter durchrutschen zum 3:2 (65.).

Forstinning musste fortan zittern, die offenen Räume konnte der Liganeuling nicht entscheidend nutzen. Auf der Gegenseite hielt aber die Abwehr weiteren Schaden fern. Ampfing kam einfach nicht mehr entscheidend zum Abschluss, am Ende durfte der VfB-Anhang jubeln.