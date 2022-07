„Wir hatten das Spiel im Griff“: VfB Forstinning gewinnt Test - Nachwuchstalent Rastel debütiert

Teilen

Der VfB Forstinning um Coach Ivica Coric (M.) feiert den nächsten Sieg in einem Testspiel. © stefan rossmann

Mit einem 5:1-Sieg beim Bezirksligisten SV Bad Heilbrunn setzte der VfB Forstinning seine Testspielserie vor dem Fußball-Landesligaauftakt in Kirchheim am Freitag, 15. Juli, fort.

Forstinning – Das Ergebnis klingt nicht nur nach einer überlegen gestalteten Begegnung, sondern entsprach auch dem Verlauf. „Wir hatten das Spiel im Griff, es war am Ende deutlich und verdient“, bilanzierte VfB-Trainer Ivica Coric die 90 Minuten.

Und doch fand der der Akribie nicht unverdächtige Trainer auch Ansatzpunkte zur Kritik. „Wir haben zu wenig Druck auf den Gegner ausgeübt, da war ich nicht ganz zufrieden.“ Vielleicht verhinderte auch die deutliche Überlegenheit bei den VfBlern ein entsprechendes Pressingverhalten. Immerhin gelangen der Angriffsreihe aber auch fünf Treffer.

Offensive des VfB funktioniert

„Wir haben die Lücken bei Heilbrunn mit unseren Aktionen in der Offensive gut genutzt“, lobte Ivica Coric die kreierten Torerfolge. Dabei kam beim VfB Forstinning mit Marco Rastel ein weiterer Neuzugang erstmals zum Einsatz. Zuvor hatte der 19-jährige Abwehrspieler bei den A-Junioren von Türk Gücü München in der Landesliga gespielt, die Freigabe kam nun zum 1. Juli. Am morgigen Mittwoch wartet dann bereits der nächste Test auf die Coric-Elf: Um 19 Uhr empfängt der VfB den Bezirksligisten FC Schwabing.

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Mathias Hirt, Nico Weismor, Mario Schmidt, Abdullah Aynaci, Marko Nikolic, Dominik Damjanovic, Soungo Diakite, Lukas Bauer, Mohamed Al Hosaini, Marco Rastel. ab 46: Ivan Sadric, Simon Kürbs, Abdelilah Erraji, Ivan Bacak, Kevin Becker, Dimitar Kirchev, Sven Jajcinovic, Marko Susac.