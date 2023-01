Futsal-Kreismeisterschaft: Zornedinger Lauf geht bis ins Finale

Dürfen als Vize zur Oberbayerischen: Zorneding mit (vorne, v.l.) Jannik Ast, Kai Hoffmann, Bene Hartl, Niklas Eberhard, Florian Höger sowie (hinten) Trainer Rudi Riedl, Julian Ullrich, Paul Freihaut, Ralph Grillmeier und Sascha Pollich. verein © Foto: privat/verein

Zorneding – Anders als geplant ging der Lotto Bayern Hallencup im Futsal in Zorneding vonstatten. Beim Ausscheidungsturnier für die Oberbayerischen Meisterschaften im Kreis München musste der Veranstalter (BFV) mit kurzfristigen Absagen zweier Teams zurechtkommen. Der Turnierplan wurde daraufhin spontan über den Haufen geworfen, statt in vier Vierer- ging es in zwei Fünfer- und nur einer Vierergruppe zur Sache.

„Wir waren fast den ganzen Tag in der Halle und hatten am Ende nur 30 Minuten Spielzeit. Das war in meinen Augen unglücklich und vom Veranstalter nicht optimal gelöst“, kritisierte Markt Schwabens Coach Michael Hieber. Sein Zornedinger Trainer-Kollege Rudolf Riedl pflichtete ihm bei: „Auch der Spielplan wurde schlecht angepasst. Wir hatten schon die dritte Partie vor der Brust, während ein Gruppengegner erst eine Begegnung hinter sich hatte.“

Trotzdem rückten in der Zornedinger TSV-Sporthalle die Geschehnisse auf dem Parkett in den Fokus. Mit dem TSV Zorneding und der SG Markt Schwaben trafen beide Vertreter des Landkreises bereits in der Gruppenphase aufeinander. „Das war unser bestes Spiel, denn da war Tempo drin. Sonst hat man meinen Jungs schon angemerkt, dass sie zuvor noch nie Futsal gespielt hatten“, so Hieber, dessen Team nur aus dieser Begegnung (1:1) etwas Zählbares mitnehmen konnte.

Für den TSV lief es dagegen besser. Das Riedl-Team war mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft von Beginn an voll auf der Höhe. „Nach dem veränderten Modus war quasi klar, dass man bei einer Niederlage bereits ausgeschieden ist. Also waren wir sehr diszipliniert“, lobte Riedl sein Team nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den 1860 München III.

Nach der anschließenden Punkteteilung gegen Markt Schwaben ging es für die Zornedinger gegen den TSV 54 DJK München schon um alles. „Wir benötigten einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten, um sicher im Halbfinale zu stehen. Es war das intensivste Spiel im gesamten Turnier“, so Riedl, dessen Team das Parkett als Sieger verließ (2:1) und die Gruppe somit als Erster abschloss.

Im Halbfinale ging es gegen den TSV Gräfelfing bereits um die Qualifikation für die Oberbayerische in Manching. Dank eines Doppelpacks von Jannik Ast siegten die Zornedinger mit 2:0 und lösten ihr Ticket für den kommenden Samstag, den 14. Januar.

Im Endspiel fand der TSV dann doch noch seinen Meister. Im Sechsmeterschießen unterlag das Riedl-Team dem SV Aubing, durfte sich aber dennoch mit einem Preisgeldscheck in Höhe von 200 Euro trösten. „Wir verwalten den Gewinn nun erst einmal und entscheiden dann spontan, wie wir das Geld ausgeben“, ließ Riedl wissen. Die Summe wird voraussichtlich den Spielern zu Gute kommen und womöglich kommt bald sogar noch etwas hinzu, denn auch in Manching soll es Preisgeldschecks zu gewinnen geben. FLORIAN HENNIG