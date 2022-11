Einsatz, bis es weh tut: Zorneding erringt Derbysieg gegen Kirchsseon

Teilen

Einsatz im Nachbarschaftsduell, bis es weh tut: Hier waren Zornedings Maximilian Jarosch (r.) und Kirchseeon Kevin Geber zusammengerasselt. sro © SRO EBERSBERG

Der TSV Zorneding hat das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga gegen den ATSV Kirchseeon für sich entschieden. Die Zornedinger drehten vor heimischem Publikum einen Pausenrückstand in ein 2:1 (0:1).

Zorneding – „Wir haben ihnen die erwünschte Revanche verweigert. Das ist ein gutes Gefühl“, kommentierte TSV-Coach Sascha Bergmann den Sieg der Zornedinger, die bereits das Derby in der Hinrunde (1:0) für sich entschieden hatten.

Die Bergmann-Elf ließ ihren Rivalen von Beginn an spüren, dass sie gewillt war, die Punkte zu Hause zu behalten. Bereits nach rund zehn Minuten hatte Thomas Holzmann aus kurzer Distanz die große Möglichkeit zur Führung, zielte jedoch zu hoch. Teamkollege Maximilian Jarosch fand wenig später seinen Meister in Gästekeeper Manuel Weiß, der eine Direktabnahme des Zornedinger Angreifers an den Querbalken lenkte.

Mitte der ersten Hälfte traten dann auch die Gäste in Erscheinung. Maximilian Hotz (28.) legte sich den Ball für einen vielversprechenden Freistoß aus rund 20 Metern zurecht und zirkelte das Spielgerät mustergültig über die Mauer ins Tor. „Leider haben wir dann zwei entscheidende Fehler mehr gemacht als der Gegner“, ärgerte sich Gästetrainer Günther Lehner und spielte dabei unter anderem auf den Zornedinger Ausgleichstreffer an. „Wir bekommen einen Freistoß gegen uns, der unnötig war wie ein Kropf.“ Die Zornedinger nahmen das Geschenk an. Tobias Knöcklein flankte auf Jarosch (59.) und der Stürmer des TSV nickte ein.

In der Folge machte sich der ATSV Kirchseeon weiter das Leben schwer. Zwei Zehn-Minuten-Strafen ließen die Platzherren in Überzahl agieren und die Schützlinge von Sascha Bergmann schlugen daraus Kapital. Markus Bayer bediente den eingewechselten Michael Witaschek (75.), der aus etwa sieben Metern den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Die Zornedinger spielten ihre Führung souverän zu Ende und bejubelten ihren Derbyerfolg. Günther Lehner war anschließend einer der ersten Gratulanten. Gleichzeitig kritisierte Kirchseeons Trainer die eigenen Reihen: „Zorneding war galliger und wollte den Sieg mehr als wir. Erstmals in dieser Saison bin ich ein bisschen enttäuscht von meiner Mannschaft.“

Durch den Erfolg vergrößerten die Zornedinger Aufsteiger zum einen den Abstand zu den Abstiegsrängen der Kreisliga 3, zum anderen rückten sie in der Tabelle bis auf zwei Zähler an den Rivalen aus Kirchseeon heran. (Florian Henning)

Zorneding: Hartl, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Lentner, Ziepl, Sengül, Eberhardt, Jarosch, Englmann, Holzmann - Witaschek, Kasper, Pollich, Neu.

Kirchseeon: Weiß, L. + D. Alberter, Hainthaler, Naumann, Koepp, Geber, Hotz, Ohlberger, Kormann, Bliemel - Huber, Koch, Gütermann.