Gartner: „Jeder will die minimale Chance auf den Aufstieg wahren“

A-Klasse 6: Kompakt

von Wolfgang Herfort schließen

Die Spiele der A-Klasse 6 im kompakten Überblick.

SV Anzing II – RW Oberföhring II Sa. 14:00

Volle Konzentration heißt es für die Gastgeber. Noch ist das sichere Ufer nicht erreicht. Die Gäste können dagegen frei aufspielen. Für sie gibt es nur noch den Goldenen Blumentopf zu gewinnen. hw

SC Baldham-Vat. III – TSV Moosach So. 12:45

Zeigen, was man kann. Unter diesem Motto tritt Moosach beim Schlusslicht an. Die Mannschaft von Tobias Seiler hat ihre Pflicht mit dem Klassenerhalt erfüllt, alles was folgt, ist Kür. hw

TSV Feldkirchen – ASV Glonn So. 14:00

„Leider haben wir es nicht mehr in der Hand, den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen. Was wir machen können, ist unsere Spiele zu gewinnen und zu hoffen“, so ASV-Sprecher Raphael Gartner. Allerdings geht es ziemlich ersatzgeschwächt nach Feldkirchen. Was die Motivation nicht mindert. „Jeder will die minimale Chance auf den Aufstieg wahren.“ Gartner: „Auch beim Tabellenvorletzten müssen wir eine gute Leistung abliefern.“ Motto des ASV: Nach Feldkirchen fahren, drei Punkte holen und hoffen, dass sich einer der beiden Erstplatzierten einen Patzer erlaubt. hw

FC Aschheim II – TSV Grafing II So. 16:00

Leicht und doch schwer ist die Aufgabe, der sich Trainer Stefan Haage und seine Grafinger stellen müssen. Leicht, weil keiner mit einem Sieg beim Tabellenführer rechnet. Schwer, weil die FCA-Reserve ihren Aufstiegsplatz verteidigen will, auch wenn sie keine Verstärkung aus der Ersten bekommen sollte. hw