Generalprobe mit Hochs und Tiefs: TSV Aßling offenbart Abwerhschwächen gegen TSV Grafing

Von: Wolfgang Herfort

Linienduell unter dichter Beobachtung: Aßlings Jonas Mitterhofer (r.) im Test gegen Grafings Niklas Urban. Foto: Herfort © Herfort

Kein Sieger im Testspiel zwischen dem TSV Aßling und dem TSV Grafing. Aßlings Trainer Klaus Sigl ärgert sich über eigene Abwehrschwäche.

Aßling – Auch wenn es erst die Generalprobe für die am Freitag startende Punktspielzeit war, das Engagement von Aßlings Fußballtrainer Klaus Sigl war auf Status „voller Ernst“. Was seine Schützlinge in der ersten Halbzeit der Testpartie gegen die Gäste aus Grafing ablieferten, fand nicht gerade Gefallen in den Augen des Coaches. Er stauchte seine Elf in der Pause regelrecht zusammen.

Dabei waren die Aßlinger durch Philipp Stacheter in Führung gegangen (12.). Doch der Ausgleich, bei dem Dominik Bengl die Büchsenberger Defensivkräfte düpiert und mit zwei, drei Haken alle ausgetanzt und zum 1:1 getroffen hatte (38.), ärgerte Sigl offenbar mächtig. Der zweite Treffer der Gäste (Matthias Esterl/51.) verbesserte seine Laune nicht wirklich. Erst nach dem 2:2 von Julian Winkler (61.) und dem 3:2 (75.), Stacheters zweitem Streich, hellte sich Sigls Miene etwas auf. Dass der TSV Grafing noch zum 3:3 (84.) kam, offenbarte die Abwehrschwäche der Büchsenberger, die am Freitag, 28. Juli, um 18.30 Uhr den ASV Au II zum Saisonauftakt empfangen.

Kleiner Mutmacher für die Aßlinger: Das Remis gelang immerhin gegen eine Elf, die zwei Klassen höher um Punkte spielen wird. Dass die Grafinger von Trainer Alex Salem noch am Anfang der Vorbereitung stehen, darf dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden. (Wolfgang Herfort)