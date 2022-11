„Hart umkämpftes Spiel“: Nachholpartie zwischen FC Parsdorf und TSV Egmating findet keinen Sieger

Teilen

Max Schadhauser Egmatings Torschütze traf im Nachsetzen zum 1:1. Foto:kn © kn

Das Nachholspiel in der Kreisklasse 6 zwischen dem FC Parsdorf und dem TSV Egmating hat keinen Sieger gefunden. Beide Teams trennten sich am Donnerstagabend mit 1:1 (0:0).

Parsdorf – „Es war ein hart umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das Unentschieden ist am Ende gerecht“, bilanzierte Heimcoach David Darmoro. Die Zuschauer in Parsdorf mussten geduldig auf den ersten Torjubel warten. Silvan Schuster (75.) läutete die Schlussviertelstunde dann mit einem erfolgreichen Abstauber ein. Egmating steckte nicht auf und startete in den finalen Minuten einen gelungenen Angriff über die rechte Seite. Lennart Erler brachte den Ball in die Gefahrenzone und fand Max Schadhauser (87.), dessen erster Versuch noch entschärft wurde. Im Nachsetzen traf Egmatings Angreifer dann aber doch zum 1:1-Endstand.

„Für uns ist es ein gewonnener Punkt aufgrund des späten Ausgleichs. Gleichzeitig waren es aber auch zwei verlorene, weil wir in der zweiten Hälfte klar dominierend hatten. Da wären drei Punkte schon gerechtfertigt gewesen“, gab Hans Wastian, Co-Trainer der Gäste, zu Protokoll. Durch die Punkteteilung blieben die Parsdorfer in der Tabelle vor dem TSV Egmating. Für David Darmoro und seine Mannschaft steht am Sonntag gleich das nächste Heimspiel auf dem Programm. Diesmal kommt der ASV Glonn zu Besuch.

„Es wird vermutlich ein ähnliches Spiel. Es geht sicher wieder über den Kampf“, prognostiziert der FCP-Trainer. Dabei reisen die Glonner nicht mit breiter Brust nach Parsdorf. Der ASV wartet seit sechs Partien auf einen Sieg. „Jammern bringt uns nicht weiter. Wir brauchen dringend Punkte“, so Glonns Raphael Gartner, der sich der Bedeutung der Partie bewusst ist. Bei einer Niederlage droht das Drei-Punkte-Polster des ASV auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu schmelzen. fhg

Parsdorf: Huber, Hrase, Bellermann, Pfänder, Darmoro, Klepsch, Rohde, Dausch, S. Schuster, Bender, T. Schuster - Rauch, Hetzel, Hinteregger. Egmating: Metz, Erler, Janotta, Puljic, Franz, van Munster, Heinzl, Schadhauser, Moser, Pohl, Wastian - Mayer, Dollwet, Forster.