Der Glaube wird dünner - TSV Zorneding vor Abstieg

Sieben Punkte Rückstand sind es bei nur drei verbleibenden Partien für den TSV

von Julian Betzl schließen

Spielerisch eine Klasse überlegen, dazu eine super Raumaufteilung und gedanklich einen Schritt schneller, wenn‘s drauf ankommt - aus diesen Gründen verlor der TSV Zorneding mit 0:4 gegen den SV Heimstetten II

Zornedings Trainer Michael Niederlöhner machte sich erst gar keine Mühe, halbgare Argumente dafür zu finden, warum der SV Heimstetten II den 4:0-Heimsieg gegen seine Elf nicht verdient hätte. „Optisch waren sie überlegen, aber unsere Chancen waren da. Aber nach dem 3:0 geht der Glaube auch irgendwann dahin.“

Dabei war der Glaube an das so dringend im Abstiegskampf benötigte Erfolgserlebnis bei Niederlöhner bereits vorm Anpfiff nicht unbedingt überbordend. Zu den Absagen von Lucas Krug und Sebastian Hörmann, gesellte sich auch noch Pech beim Aufwärmen: Torhüter Ralph Pöpperling musste nach einer Handverletzung durch Patrick Baueregger ersetzt werden. „Diese drei Ausfälle von Stammspielern haben uns natürlich weh getan“, monierte der Coach früh einen „vermeidbaren“ Gegentreffer in Folge eines Freistoßes (7.). Auf der Gegenseite waren Tobias Lentners Freistoßkünste nicht ganz ausreichend fürs 1:1 (20.), Felix Ziepl setzte das Leder freistehend neben den SVH-Kasten (39.), und Manu Krauss Kopfball wurde von der Linie gekratzt (41.). Das Gäste-Pech fand im eigenen Strafraum seine Fortsetzung, als der Ball durch ein ganzes Knäuel an Beinen seinen Weg ins Netz fand (43.). In diesem Sinne verspielte sich Zorneding auch nach Seitenwechsel einen Punktgewinn, der SVH legte noch zweimal nach (61./83.). Niederlöhner: „Solange Trudering nicht gewinnt, haben wir noch Hoffnung. Aber natürlich wird der Glaube immer dünner.“

TSV Zorneding: Baueregger, Hauser, Stadler, Bayer, Lentner, Hahn, Bouacha, Englmann, Krauss, Eberhardt, Sengül; Pöpperling, Erazo, Ziepl, Duwel.