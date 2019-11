Glonn „heiß aufs Derby“ - knackt Grafing den FCE?

Vorschau A-Klasse 6 kompakt

Glonn fiebert dem Derby beim TSV Moosach entgegen. Bruck leckt noch die Wunden vom verlorenen Derby. Die Reserve aus Grafing möchte dem FC Ebersberg die erste Niederlage beibringen.

TSV Moosach – ASV Glonn Sa. 14:30

„Wir sind alle schon ganz heiß aufs Derby“, berichtet Glonns Sprecher Raphael Gartner vor der kurzen Auswärtsfahrt nach Moosach auch von einem gewissen Zugzwang in den eigenen Reihen. „Weil wir Ebersberg weiter unter Druck setzen wollen, haben wir mehr Druck als Moosach.“ Dort ist man hingegen beeindruckt von der Konstanz der Gäste: Acht Siege bei nur einer Niederlage sprechen eine deutliche Sprache. „So gefestigt sind wir noch nicht“, sagt Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner. „Man merkt einfach, dass der ASV seit zig Jahren zusammenspielt. Da brauchen wir schon einen guten Tag und müssen im Vergleich zu letzter Woche eine Schippe drauflegen. Dann sind wir auf jeden Fall spielerisch auf Augenhöhe.“ Besonderes Augenmerk gelte in der torhungrigsten Angriffsreihe der Liga (31 Tore) den Wirkungskreisen von ASV-Knipser Martin Huber. Mit zehn Treffern führt der Glonner die Torjägerliste der Liga an, hat fast genauso viele Tore vorbereitet. Werner: „Das wird eine heiße Kiste. Wir müssen ihren Spielfluss unterbinden, dann sind wir auch für die langen Bälle auf ihren Bomber gewappnet.“

SV Bruck – Arcadia Messest. So. 13:00

Die Stimmung bei den Gastgebern könnte besser sein. Nach der 1:3-Heimniederlage im Prestigederby gegen den TSV Moosach gibt Kapitän Kilian Emmerig zu: „Wir sind noch dabei, die Wunden von diesem Spiel zu lecken.“ Während Moosach das Spitzentrio wieder in Sichtweite hat, ist die Mannschaft von Thomas Schwarzbauer an den unteren Rand des Mittelfeldes abgeruscht. Die Münchner Gäste führen dagegen die Zone der potentiellen Abstiegskandidaten an, liegen direkt hinter Bruck auf Rang neun. Eine weitere Niederlage würde folglich die Brucker Sorgen vergrößern und die Stimmung weiter verschlechtern. Entsprechend einsilbig gibt sich Brucks Spielführer: „Ich denke, zum anstehenden Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Wir würden aber gerne nochmal Punkte einfahren vor der Winterpause.“

FC Ebersberg – TSV Grafing II So. 13:00

Woche für Woche stellt sich die Frage, welcher Verein dem FC Ebersberg die erste Saisonniederlage beibringen kann. Als nächstes darf sich die Grafinger Kreisligavertretung probieren, die als viertbeste Defensive der Liga bereits beim knappen 1:2 gegen „Club“-Verfolger Glonn aufgezeigt hat, wie schwer sie in dieser Saison zu knacken ist. Zahlen, die längst in Borislav Vujanovics Trainermappe notiert sind. „Er analysiert wirklich jeden Gegner und stellt jeden einzelnen Spieler auf die spezifischen Stärken und Schwächen ein“, ist Ebersbergs Co-Trainer Flurim Bajramaj von der Gründlichkeit seines Cheftrainers beeindruckt. „Da merkt man seine Erfahrung aus dem höheren Bereich.“ Mitentscheidend für den Nimbus der Unbesiegbarkeit: „Egal ob Derby oder nicht, er schafft es, die Jungs für jedes Spiel top zu motivieren.“

TSV Haar – TSV Poing So. 15:00

Stefan Bürgermeier ging als Poinger Trainer am vergangenen Spieltag durch ein Wechselbad der Gefühle. Am Ende überwog aber der Ärger über die 3:4-Niederlage trotz zweimaliger Führung bei Waldtrudering II nach wechselhaftem Spielverlauf, nachdem der Poing zuvor vier Partien in Folge unbesiegt blieb. Damit hängt der TSV nun etwas im Mittelfeld der Tabelle fest. Acht Zähler Distanz bleiben zu den Aufstiegsrängen, deren zehn zu den Abstiegsplätzen. Mit einem Sieg beim TSV Haar könnte Poing nun zumindest den direkten Kontrahenten überrunden und etwas Boden gutmachen. „Wir müssen schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, damit wir den Anschluss nach oben nicht verlieren“, mahnt Poings Trainer Bürgermeier.

Texte: Julian Betzl / Wolfang Herfort / Christian Scharl