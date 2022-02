Gäste finden in Grafing den Schlüssel zum Erfolg

Sprintduell: Emmerings Christian Breu (l.) gegen die beiden Grafinger Bernhard Hilger (r.) und Kilian Hilger (M.). © sro

Der TSV Emmering hat den Test beim TSV Grafing mit 3:2 zu seinen Gunsten entschieden. Ein allerdings nicht gerade aussagestarkes Ergebnis, wurde doch auf dem kleinen Kunstrasen gespielt.

Grafing – Der Kunstrasenplatz am Grafinger Stadion ist so ein Thema für sich. Einerseits sind die TSV-Fußballerinnen und -Fußballer heilfroh über die (fast) wetterunabhängige Trainings- und Spielmöglichkeit. Andererseits sagt Herren-Cheftrainer Alex Salem: „Oft ist ein Spiel auf dem kleinen Platz einfach auch nur Glücksspiel.“ Gerade wenn sich Gastmannschaften wie der TSV Emmering auf dem für sie ungewohnten Untergrund erstmal kompakt in die Defensive zurückziehen, seien Räume für offensives Kombinationsspiel quasi nicht mehr vorhanden. brauche es schon glückliche, respektive unglückliche Zufallsmomente, um zum Torerfolg zu kommen.

In diesem Fall verlor Emmerings Torhüter Andi Kleingütl unglücklich die Balance und servierte Grafings Matthias Esterl das 1:0 auf dem Silbertablett (21.).

Zwei weitere Male machten die Gäste noch die Tür für eine höhere Grafinger Pausenführung auf – dann hatten sie scheinbar den Mini-Kunstrasen-Code geknackt. „Emmering hat sein Spiel verändert, angepasst und dann bei uns Fehler erzwungen“, ärgerte sich Salem, dass seine Elf drei „vermeidbare“ Tor-Einladungen binnen sechs Minuten ausstellte, die Christian Breu (70.), Bernhard Hilger (71. Eigentor) und Michael Niedermaier (76.) zu nutzen wussten. „Bei diesen Glücksspielen ärgert es mich, dass wir eine 1:0-Führung nicht über die Zeit bringen können“, befand Salem.

In der Spielanalyse von Gästecoach Christian Kramlinger fand derweil nicht nur Emmerings Christian Breu als „offensiver Aktivposten“ besondere Erwähnung. „Ganz besonders hat mich die Rückkehr von Simon Riedl gefreut, der uns nach langer Verletzung 70 Minuten lang mit seiner Präsenz viel Halt in der Viererkette gegeben hat. Als wäre er nie weg gewesen.“

Als Matthias Esterl das zweite folgenschwere Missverständnis in der Gästeabwehr mit seinem Doppelpack bestrafte (85.), saß Emmerings Abwehr-Anker bereits ausgepumpt auf der Ersatzbank. Ein paar Schritte weiter forderte Kramlinger daraufhin sein Grafinger Pendant Salem scherzhaft dazu auf, doch gefälligst das „leistungsgerechte 3:3 nachzulegen“. Dass den Bärenstädtern dieser Ausgleich nicht mehr gelang, hatte für Kramlinger eine positive Seite. „Gerade für Mannschaften, die so eine Hinrunde wie wir gespielt haben, sind Siege in Vorbereitungsspielen schon wichtig für die Motivation und den Spaßfaktor.“ Alex Salem wollte dem Ergebnis weniger Bedeutung beimessen: „Für die zweite Vorbereitungswoche ist alles gut. Ich habe einiges gesehen, was wir umsetzen wollten.“

Grafing: Jannasch, Hilger, Bauer, Ziemba, Esterl, Huber, Metzger, Keller, Ladner, Rüger; Oswald, Pannemann, Kippes, Pfeifer.

Emmering: Kleingütl, C. + J. Niedermaier, Maier, S. Riedl, Gressierer, Staudigl, Wimmer, Leykam, A. Voglsinger, C. Breu; Beil, M. Niedermaier, C. Kirchlechner, Widmann.