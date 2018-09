Grafings Sieberer: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf jede Spielerin“

Trotz Unterzahl in der Schlussphase der Partie, schaukelten Grafings Frauen den Sieg über die Spielzeit.

4:1-Sieg der Grafing-Frauen bei RW Überacker

von Wolfgang Herfort

Nach Abpfiff kommt Grafings Coach der Frauen Martin Sieberer ins Schwärmen. Deutlich besiegt seine Mannschaft RW Überacker mit 4:1.

Grafing – Dass seine Spielerinnen die ersten drei Punkte in der neuen Bezirksoberliga-Saison holten, war für Trainer Martin Sieberer nicht so entscheidend. Viel wichtiger war ihm die Art und Weise, wie die Zähler eingefahren wurden. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf jede einzelne Spielerin“, lobte der Grafinger nach dem 4:1-Sieg bei RW Überacker. „Sie haben gezeigt, was sie können, wenn sie wollen.“

In der ersten Halbzeit waren die Grafingerinnen allerdings noch nicht so konsequent. Während sie rund zehn Mal das gegnerische Tor vergeblich anvisierten, benötigten die Gastgeberinnen nur zwei Versuche, um Zählbares zu produzieren (20.).

Doch nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten. Jule Wagner mit einem Doppelpack (50./69.), Miriam Rinser (56.) und Antonia Wisneth (62.) sorgten für klare Verhältnisse. Zur doppelten Freude ihres Trainers. Denn es noch nicht so lange her, das hörte Sieberer als Spieler auf das Kommando des heutigen Überacker-Coaches und früheren Falken, Moreno Beran.

Regelrecht begeistert war der Grafinger Trainer von der Einsatzbereitschaft seiner Schützlinge. Da biss Wagner trotz Krämpfen die Zähne zusammen, hielt durch und hätte beinahe noch ihren dritten Treffer erzielt. Zu einem Zeitpunkt, als die Partie längst entschieden und das Wechselkontingent erschöpft war. Zu Zehnt schaukelten die Grafingerinnen den Sieg über die Bühne, nachdem sich Steffi Altmann das Knie verdreht hatte. Wie schwer die Verletzung ist, wird sich erst beim Arzt herausstellen.

Grafing:Marion Krecik, Seibold, Raßhofer, Wagner, Mayr (80. Wimmer), Altmann, Schindler, Zambo (46. Hofmann), Rinser (62. Oswald), Cabras, Wisneth.