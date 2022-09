Zweiter Sechserpack in Serie - Grasser und Kistler schießen Forstinning II an die Tabellenspitze

Bestes Grätschwetter wollte Forstinnings Stefan Grasser (rot) freilich ausnutzen. Dieses sauber gesetzte Tackling erfüllte gegen Ebersbergs Marius Ortmann allerdings auch taktisch seinen Zweck. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Die Landesliga-Reserve des VfB Forstinning fuhr gegen den FC Ebersberg den nächsten Kantersieg ein. Dank zweier Doppelpacker grüßt der VfB von der Spitze.

Forstinning – Im Nachholspiel des ersten Spieltags dominierte die Reserve des VfB Forstinning den FC Ebersberg am Mittwochabend mehr als deutlich, die Überlegenheit spiegelte sich auch im Endergebnis wieder: 6:0. Beide Mannschaften starteten erfolgreich in die neue Saison und gewannen jeweils ihre erste Partie. Allerdings wiesen schon die Vorzeichen auf Vorteile für den VfB hin.

Während die seit dieser Saison von Hubert Schunk trainierte Mannschaft fast den vollständigen Kader aufbieten konnte, fehlten beim FC Ebersberg eine ganze Reihe an Schlüsselspielern. „Bei uns fehlt der erste, der zweite und der dritte Kapitän,“ beklagte Julius Lachmann als Zaungast im Sportpark und Trainer des FC Ebersberg II. Die Heimelf begann bei schönstem Grätschwetter im Forstinninger Flutlicht wie die Feuerwehr. Kilian Dirscherl fand mit seinem Flankenball Matthias Grasser im Ebersberger Strafraum, der den gebotenen Freiraum noch zu einer ruhigen Ballannahme nutzte und sicher vollendete (8.). Der Takt war hiermit vorgegeben, mit einer Vielzahl an Chancen blieben weitere Torerfolge nurmehr eine Frage der Zeit.

Ludwig Kistler fand zweimal die Lücke aus halbrechter Position (14./40.), bei seinem zweiten Treffer allerdings mit einer kurios abgefälschten Flugbahn. Zwischendrin blieb ein klares Strafraumfoul an Matthias Grasser lediglich vom Schiedsrichter unentdeckt, dafür folgte kurz vor dem Seitenwechsel doch noch der Elfmeterpfiff nach einem wiederum klaren Vergehen an Lukas Hensel. Kilan Dirscherl trat an und verwandelte sicher zum 4:0-Pausenstand (43.).

Im zweiten Durchgang ließ die Heimelf die Präzision in der Spitze vermissen, erst in der Schlussphase erhöhten nochmals Matthias Grasser (83.) und Einwechselspieler Niklas Huber (90.) auf 6:0 und schossen die Reserve des Landesligisten damit an die Tabellenspitze. (arl)

VfB Forstinning II: Dunker, Grasser St. + M., Baer V. + M., Dirscherl K., Böhm, Kistler L., Vehapi, Zollner, Hensel, Ehlich, Süssmeier, Pradl, Huber, Eisenreich. FC Ebersberg: Maric, Kir, Major, Huber, Ortmann, Terzija, Pries, Clement, Krasniqi, Steinke, Stöckel, Pikta.