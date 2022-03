Grafing empfängt Ebersberg: Große Kulisse für mageres Derby

Von: Wolfgang Herfort

Vor rund 350 Zuschauern versuchten der Ebersberger Ägidius Wieser und seine Teamkollegen aus Grafing die Punkte zu entführen. Am Ende war es nur einer. © stefan rossmann

Schon das Derby zwischen den beiden ewigen Kontrahenten bot einiges an Brisanz. Hinzu kam, dass es um viel ging.

Grafing/Ebersberg – Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt galt es zwischen den Städte- und Tabellennachbarn zu erobern. Am Ende trennte man sich mit einem spektakelfreien 1:1. „Ein gerechtes Ergebnis“, wie Grafings Technischer Leiter Jürgen Daser wertete.

Die ersten 45 Minuten konnten die rund 350 Zuschauer ruhig in die Sonne blinzelnd genießen. Auf dem Platz versäumten sie nämlich nichts Spektakuläres. Bis auf die 25. Minute, als Alex Ziemba alleine auf Ebersbergs Schlussmann Lukas Schmidmaier zumarschierte, den Ball aber neben den Kasten setzte. Viel besser machten es die Ebersberger in gleicher Situation nach der Pause auch nicht. Erst als Moritz Saißreiner Hartnäckigkeit bewies und den zweiten Nachschuss über den Gästeschlussmann ins Netz beförderte, kam mit dem 1:0 (60.) so etwas wie Derbystimmung auf.

Sechs Minuten später jubelte der andere Teil der Zuschauer. Denn Yannik Sabatier hatte einen Hammer ausgepackt, der aus gut 25 Metern im Grafinger Kasten einschlug. Unhaltbar für Keeper Konstantin Lanzl (66.).

Hüben wie drüben war man nun unzufrieden mit der sich abzeichnenden Punkteteilung, auch wenn keine Mannschaft einen Sieg verdient gehabt hätte. Grafing und Ebersberg brachten es jeweils noch nach Ecken zu aussichtsreichen Szenen. Mehr war jedoch nicht zu verzeichnen, und Jürgen Daser wusste genau, warum das Derby „wieder einmal mit einem Remis“ endete. „Die Mannschaften kennen sich, die Trainer kennen sich und kennen die Teams ganz genau. Überraschungen bleiben da aus.“

Dass nicht mehr als ein Zähler raussprang, war auch für Ebersbergs Kapitän Max Volkmann kein Problem: „Es war kein leichtes Spiel, auch kein Leckerbissen. Ich glaube, am Ende war das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis, auch wenn es weder Grafing noch uns im Abstiegskampf wirklich weiter hilft.“ (Wolfgang Herfort)

Grafing: Lanzl, Ki. Hilger, Leißner, Be. Hilger, Ziemba, Esterl, Huber, Mosch, Keller, Saißreiner, Rüger – Pfeifer, Nothegger, Metzger, Bauer, Joh. Oswald, Visnjic, Kitzberger.

Ebersberg: Schmidmaier, S. Niedermaier, Wieser, Wiener, Volkmann, Obermair, Münch, Volkmann, Volk, Sabatier, S. Niedermaier – Schaller, Ertl, Grünwald.