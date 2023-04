Duell der Tabellennachbarn: Grüne Heide Ismaning II empfängt den SV Bruck

Darf die Reseve der Grüne Heide Ismaning heute Abend gegen den SV Bruck wieder jubeln? © Jeanette Stock

Die Fußballer des SV Bruck eröffnen den Spieltag in der A-Klasse 6 (München) am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft des SC Grüne Heide Ismaning.

Beide Teams rangieren als Tabellennachbarn im Mittelfeld der Liga. In erster Linie geht es für Bruck (5./26 Punkte) und Ismaning (6./26) in der Schlussphase der Saison also ums Prestige. Grüne Heide II hat aktuell einen Lauf und eine beeindruckende Bilanz von zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen vorzuweisen.

„Das ist schon eine Ansage. Wir müssen uns mit nur einer Niederlage in der Rückrunde aber auch nicht verstecken“, sagt Brucks Pressesprecher Kilian Emmerig, der betont: „Allerdings brauchen wir eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen Baldham.“ Dieses hatte der SVB nur knapp mit 2:1 gewonnen. Mit einem Dreier beim Tabellennachbarn könnten die Brucker aber ihre Position festigen. (fhg)