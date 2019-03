Gute Vorbereitung: SCBV II will den ersten Dreier

Mit der Vorbereitung zufrieden: Trainer Ismail Sahmurat (r.), der mit dem SCBV II ein kleines Wunder erreichen will.

„Die Tabelle müssen wir erstmal abhaken“

von Julian Betzl schließen

So abgedroschen die alte Fußballer-Phrase „von-Spiel-zu-Spiel-denken“ auch sein mag, für die Bezirksliga-Reserve des SC Baldham-Vaterstetten ist dieses Handlungskonzept vor dem Rückrundenstart am Samstag, 16 Uhr, gegen den SV Akgüney Spor alternativlos.

Vaterstetten – Wenn man ohne einen einzigen Sieg, mit zwei Zählern und 11:50 Toren nach 14 Punktspielen abgeschlagen am Tabellenende eine Aufholjagd starten will, betont Trainer Ismail Sahmurat zurecht: „Erstmal müssen wir überhaupt ein Spiel gewinnen und dann den Aufschwung ins nächste mitnehmen. Die Tabelle müssen wir erstmal abhaken.“

Zu verlieren gibt es für die Heimelf ohnehin nicht mehr viel. Ein Umstand, den sich das Ligaschlusslicht in der Wintervorbereitung scheinbar als Ass in den Trikotärmel geschoben hat. Nach drei Testspielen stehen formal drei Baldhamer Siege zu Buche – da können die Fußball-Weisen noch so sehr auf deren bedeutungslose Aussagekraft pochen.

„Ja, die Spiele sind ganz gut verlaufen“, war Sahmurat speziell mit der 3:1-Generalprobe gegen ein „wirklich sehr starkes“ Kirchheim II sehr zufrieden. Die Schießbude der Liga scheint deutlich weniger Munition an ihre Kontrahenten zu verteilen, und mit zehn Toren in drei Partien haben auch die SCBV-Torjäger ihr Visier neu kalibriert, wie zuletzt Stephan Hinteregger (44.), Fahrettin Izci (72.) sowie Fabian Listl (89.) bewiesen. „Ein guter Test zum Abschluss“, berichtet Sahmurat von einem „sehr guten“ Mannschaftsklima. Die torhungrige Offensive um Akgüneys Torjäger Ricardo Rahn (14 Tore) wird der erste Gradmesser für den Baldhamer Aufschwung. bj