Einteilung Inn/Salzach: Mehr Auswärtskilometer auf dem Emmeringer Tacho

Der TSV Emmering muss in der neuen Saison weiter fahren. © Kurt Kletter

Der Fußballkreis Inn/Salzach hat die vorläufige Einteilung seiner Herrenspielklassen veröffentlicht – und für ersten Diskussionsstoff im Sommerloch gesorgt.

Aßling/Emmering – „Da braucht‘s fast wieder einen Vereinsbus! Und bei den aktuellen Spritpreisen wird uns der BFV ja sicherlich einen Zuschuss zahlen“, sagt Manuel Sedlmaier feixend. Als Vereinssprecher und Vorstandsmitglied des TSV Emmering freue er sich zwar mit der Erstvertretung auf gleich neun „interessante, neue Gegner“ im Vergleich zur Vorsaison.

Doch mit dem Wechsel in die Kreisliga 2 kommen auf das Team um Trainer Christian Kramlinger eben auch deutlich mehr Auswärtskilometer auf den Tacho. Neben den gewohnt etwa einstündigen Fahrten nach Prien und Waldkraiburg, können sich TSV-Fans schon mal die besten Routen nach Engelsberg (ca. 50 Kilometer), Tüßling (60), zum SV Kay nach Tittmoning (70), Mehring (75) oder Reischach (80) raussuchen. „Klar ist es im Amateursport am schönsten, gegen viele umliegende Vereine und Derbys zu spielen“, erklärt Manuel Sedlmaier. „Aber um uns herum gibt es eben mehr A-, oder Kreisklassisten. Und mit dem Kreisspielleiter will ich nicht tauschen! Bei der Einteilung kannst du‘s nicht allen recht machen. So sehen wir jetzt eben auch mal ein bisserl was von der Welt.“

Dank der Emmeringer Reserve bleibt dem Pfarrbachstadion immerhin das Traditions-Derby gegen den TSV Aßling erhalten. Denn in der A-Klasse 3 verändert sich bis auf vier namentliche Neuerungen vergleichsweise wenig. Neben den beiden Absteigern aus Babensham und Oberndorf, sorgt bei Aßlings Cheftrainer Aleksandar Dimitrijevic besonders das Waldkraiburg-Doppel aus SK und VfL II spontan für Fahrt-Frust: „Generell bin ich nicht so begeistert von der Einteilung. Fast alles ziemlich weit weg. Ich schätze, es wird ähnlich eng wie letzte Saison und gegen Emmering oder Hohenthann wieder richtig heiß hergehen.“

Weder Aßling noch Emmerings Zweite planen, innerhalb der einwöchigen Einspruchsfrist einen Wechselwunsch bei Kreisspielleiter Hans Mayer zu hinterlegen. (Julian Betzl)

Ligeneinteilung 2022/23:

Kreisliga 2: SV Amerang, SV Aschau/Inn, TSV Bad Endorf, SV DJK Edling, TSV Emmering, TuS Engelberg, FC Grünthal, SV Kay, SV Mehring, TuS Prien, SV Reicherstheim, TSV Reischach, SG Tüßling/Teising, VfL Waldkraiburg.

A-Klasse 3: SV Albaching, SV Aschau/Inn II, TSV Aßling, TSV Babensham, TSV Emmering II, TSV Hohenthann, SV DJK Oberndorf, SC Rechtmehring II, SV Reichertsheim II, ASV Rott, TSV Soyen, SK Waldkraiburg und VfL Waldkraiburg II.

B-Klasse 3: SV Amerang II, TSV Aßling II, TSV Babensham II, DJK SV Edling II, TSV Eiselfing II, FC Grünthal II, TSV Haag, SV DJK Oberndorf II, TSV Obertaufkirchen, SV Ostermünchen II, SV Ramerberg II, TSV Schnaitsee II, SV Vogtareuth II.