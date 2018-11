„Das ist die letzte Chance.“: Zorneding mit Endspiel gegen Ottobrunn

Die Wochen der Wahrheit

von Julian Nett

Wegweisende Wochen beginnen am Sonntag für den TSV Zorneding. Mit dem TSV Ottobrunn empfängt die Niederlöhner-Elf um 14.30 Uhr einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Zornedings Trainer schreibt der Begegnung eine enorme Bedeutung zu: „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Das ist für uns die letzte Chance.“ Dass die Gäste, die in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abstiegen, nach zehn Spieltagen nur Tabellenplatz 13 verbuchen, hätte Michael Niederlöhner so nicht erwartet: „Es ist schon überraschend, dass die so weit hinten sind“, erklärte der Coach, „sie sind sehr erfahren und haben gute Spieler dabei.“

Nach der knappen 1:2-Niederlage in Waldtrudering wurde der Fokus in der Trainingswoche vor allem auf eine Verbesserung der Chancenverwertung gelegt: „Die Ruhe fehlt vor dem Tor, aber wir haben gut trainiert und sind guten Mutes, dass es endlich mit dem ersten Sieg klappt“, so Niederlöhner optimistisch. Verzichten muss er für das Kellerduell allerdings auf Sommer-Neuzugang Christoph Englmann. Der Mittelfeldspieler hatte sich am Dienstag im Training leicht das Knie verdreht. Sein Trainer prognostizierte „eine Pause von ein bis zwei Wochen“. Für die Serie an Abstiegskrachern vor der Winterpause haben sich die Zornedinger viel vorgenommen: „Wir wollen Richtung Platz 13, das sind fünf Punkte“, gab der Interimstrainer ein klares Ziel vor, „die nächsten vier Spiele sind entscheidend.“jne