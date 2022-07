SV Anzing: Blitzturnier zu Tribünen-Einweihungsparty

Als erste Standortbestimmung taugte das Blitzturnier den Kreisliga-Kickern Marinus Riedl (vorne, TSV Emmering) und Stefan Niedermaier (TSV Ebersberg) allemal. © Stefan Rossmann

Die Fußballer des SV Anzing haben ihr „Schmuckkästchen“ spätestens seit der Fertigstellung ins Herz geschlossen. Jetzt hat das neue Tribünendach im Anzinger Sportpark auch den Segen von ganz oben erhalten. Bei der offiziellen Einweihungsfeier am Samstagnachmittag segnete Diakon Hans Dimke die 55 Meter lange und insgesamt exakt 171 293,94 Euro teure Holzkonstruktion.

Anzing – Anzings Bürgermeisterin Kathrin Alte würdigte in ihrer Ansprache das außerordentliche Maß an Innovationsgeist, Spenden- und Einsatzbereitschaft innerhalb und im Umfeld der SVA-Fußballabteilung, ohne das dieses Bauprojekt überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Als zweitgrößter Privatspender nach Erich Wolfram, Mitinitiator des Tribünenprojekts sowie Ehrenmitglied des SVA, zeigte sich Peter Moosmann in seiner emotionalen Rede gerührt davon, wozu ein Verein bei Bündelung der Kräfte imstande sei: „Ohne dass man gleich nach finanzieller Unterstützung vom Staat schreit“. So stand auch der sportliche Teil der Einweihungsfeier ganz im Zeichen einer großen Danksagung an die zahlreichen Unterstützer, die künftig auf personalisierten Sitzplätzen die Spiele ihrer SVA-Kicker verfolgen können.

Zwar wurden die Kapazitätsgrenzen der überdachten Sitzreihen während des Blitzturniers der Herren nicht ausgereizt. Mit der Durchschnittskulisse von 200 bis 300 Fußballfans war SVA-Pressesprecher Benno Stadler aber zufrieden, angesichts etlicher „Konkurrenzveranstaltungen, wie dem Poinger Volksfest“. Auf dem Rasen machte Stadler „viel Licht, aber auch noch Schatten“ aus, ehe Anzings Mittelfeldregisseur augenzwinkernd ergänzte: „Bei uns war‘s aber schon gut.“

Verkleinertes Spielfeld und 16 Minuten Spielzeit sind bestens angekommen

Dass das Gros der sechs Teilnehmer gerade erst in die Sommervorbereitung gestartet ist, war den elf Partien à 16 Minuten Spielzeit phasenweise anzumerken. Hatte man sich im Vorfeld vom verkleinerten Spielfeld (16er zu 16er) mit Acht gegen acht das ein oder andere Torspektakel versprochen, stand in gleich vier von sechs Vorrundenpartien nach Abpfiff ein 1:0 auf der Anzeigetafel.

Die Weihung der 55 Meter langen Holztribüne nahm Diakon Hans Dimke vor. © Stefan Rossmann

Die Spielform an sich, sei bei den Spielern bestens angekommen, so Stadler. „Manche konnten sich das auch für die reguläre Saison vorstellen, dann müssten sie nicht so viel laufen.“ Konditionellen Vorteile von Bezirksligist FC Finsing, aufgrund der fortgeschrittenen Vorbereitung, machten sich spätestens im Halbfinale gegen Kreisklassist FC Parsdorf bemerkbar (2:0). Im Parallelspiel setzte sich Ausrichter Anzing, laut Stadler „in einem Spiel auf Augenhöhe letztlich verdient“ mit 1:0 gegen TSV Emmering, ebenfalls Kreisliga, durch. Dafür zeigte das Team um TSV-Coach Christian Kramlinger nach 1:1-Remis im kleinen Finale gegen Parsdorf etwas mehr Nervenstärke vom Elfmeterpunkt und beendete das Blitzturnier auf Rang drei.

FC Finsing gewinnt Drama-Finale

Im Endspiel schien zunächst ausgerechnet der Ex-Finsinger Christian Rickhoff für einen Anzinger Heimtriumph sorgen zu können. Der Spielertrainer brachte den SVA mit 1:0 in Front und ließ die Holztribüne beben. Nach Finsings Ausgleich war es abermals der 31-jährige Torjäger, der das 2:1 auf dem Schlappen – aber kein Abschlussglück hatte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielte der FCF das Entscheidungstor zum Turniersieg. „Als guter Gastgeber darfst du ja gar nicht Erster werden“, meinte Benno Stadler und feierte zum Trost bei der Aftershow-Party mit seinem Team wie ein Tagessieger.

Ergebnisse Blitzturnier

Vorrunde

TSV Ebersberg - TSV Emmering 0:1

SV Anzing - FC Finsing 0:0

FC Parsdorf - TSV Ebersberg 2:1

SV Anzing - DJK Ottenhofen 1:0

TSV Emmering - FC Parsdorf 1:0

FC Finsing - DJK Ottenhofen 1:0

Halbfinals

SV Anzing - TSV Emmering 1:0

FC Parsdorf - FC Finsing 0:2

Platzierungsspiele

um Pl. 5: DJK Ottenhofen - TSV Ebersberg 1:0

um Pl. 3: Emmering - Parsdorf 1:1, 7:6 n.E.

Finale: SV Anzing - FC Finsing 1:2