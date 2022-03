Wer hätte das gedacht, dass es nochmal spannend wird?

Konnte mit dem Spiel seiner Forstinninger in Freilassing nicht zufrieden sein und fordert für die restlichen Punktspiele volle Konzentration: VfB-Coach Ivica Coric. © stefan rossmann

Rückschlag im Meisterschaftsrennen für Tabellenführer VfB Forstinning. In Freilassing setzt es eine 0:2-Niederlage.

Forstinning – Die Entscheidung in der Bezirksliga ist vertagt: Der Tabellenführer VfB Forstinning unterlag im Spitzenduell beim unmittelbaren Verfolger ESV Freilassing mit 0:2 und führt die Tabelle nur mehr mit drei Zählern Vorsprung an. Mann des Tages: Freilassings Marco Schmitzberger mit beiden Treffern.

Nach einer sehr langen und intensiven Vorbereitung mit passablen Ergebnissen in den Testpartien begann für den VfB Forstinning die Begegnung im Max-Aicher-Stadion maximal unglücklich. Nach einem Rückpass wollte Forstinnings Schlussmann Michael Hierl mit einem weiten Schlag klären, doch Schmitzberger brachte seinen Fuß in die Flugbahn und retounierte den Ball ins Netz. „Das war natürlich ein Geschenk und hat uns nicht in die Karten gespielt,“ kommentierte VfB-Trainer Ivica Coric diese Torszene bei der im Freilassinger Sportheim durchgeführten Pressekonferenz. „Es wird uns nichts geschenkt. Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln. Und wir haben unsere Qualität heute nicht in Tore umgesetzt.“

Der VfB strahlte also zu wenig Torgefahr aus, beinahe wäre aber in der 26. Minute der Ausgleich geglückt. Nach einer Freistoßflanke überköpfte Neuzugang David Kamm Freilassings Schlussmann Oliver Hauthaler, doch Maximilian Streibl kratzte den Ball noch von der Linie. „Forstinning hatte vielleicht sogar etwas mehr Spielanteile, doch Torchancen hatten wir mehr,“ urteilte ESV-Abteilungsleiter Hans Gietl. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Schmitzberger mehrmals fürGefahr, doch noch ohne Folgen für den VfB. Dafür musste Hierl in der 60. Minute wieder hinter sich greifen. Nach einem hoch in den Forstinninger Strafraum getretenen Ball von Albert Deiter köpfte Schmitzberger die Kugel gekonnt ins lange Eck zum 2:0. Coric reagierte auf den Rückstand mit mehreren Wechseln und schöpfte sein Kontigent mit fünf Ersatzspielern voll aus, doch konsequente Abschlussaktionen fehlten bis auf zwei Aktionen von Sven Jajcinovic.

„Es muss jetzt jeder aufwachen. Wir müssen von Spiel zu Spiel unsere Punkte einsammeln“, fordert Coric verstärkte Konzentration bei den folgenden Aufgaben. Freilassing versäumte bei einigen Aktionen das mögliche 3:0, brachte den Sieg aber am Ende recht souverän über die Zeit. „Das Ergebnis ist verdient, es war aber ein Topspiel auf beiden Seiten“, resümmierte Gietl das Geschehen noch. Und auch Freilassings Trainer Branislav Aleksic lobte sein Team: „Kompliment an die Mannschaft. Wir sind mutig gewesen und selbstbewusst. Wir wollen den Aufstieg, das ist unser Anspruch.“ Und eine Kampfansage an den VfB. arl