JFG Ebrachtal mit Wochenendturnier

Eberersberger Autostadt Cup

Insgesamt 32 Nachwuchsmannschaften wird die JFG Ebrachtal 09 an diesem Wochenende in der Ebersberger Dr-Wintrich-Halle im Rahmen von vier Fußballturnieren begrüßen.

Von der U13 bis zur U15 spielen die teilnehmenden Mannschaften aus Land- und Umkreis ihre vier Sieger im Rahmen des Eberersberger Autostadt Cup aus. Wie gewohnt handelt es sich in keinem der vier Fälle um ein Futsal-Turnier, gespielt wird jeweils mit vier Feldspielern plus Torwart und die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Den Anstoß machen am Samstag ab 10 Uhr die U 13-Junioren. Nach der Siegerehrung legen ab etwa 14.30 Uhr die U 14-Junioren los. Der Sonntag wird vom zehnköpfigen Teilnehmerfeld der D2-Junioren um 9.30 Uhr eröffnet. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ beschließen die U15-Junioren ab 16 Uhr den Ebrachtaler Doppelspieltag. bj

Teilnehmerfeld:

U13 (Samstag, 10 Uhr):Gruppe A: Ebrachtal I, TSV Zorneding, TSV Grafing, TSV Poing; Gr. B: Ebrachtal II, TSV Grüntegernbach, SpVgg Markt Schwabener Au, SC Baldham-Vaterstetten.

U14 (Samstag, 14.30 Uhr):Gr. A: Ebrachtal I, Grafing, Baldham-Vat., TSV Wasserburg; Gr. B: Ebrachtal II, Markt Schwabener Au, FC Phönix, Hajduk München.

U13-2 (Sonntag, 9.30 Uhr): Gr. A: Ebrachtal U12, M. Schwabener Au, TSV Gars, ESV München Ost, FC Maitenbeth; Gr. B: Ebrachtal U13, Wasserburg, TSV Emmering, DJK SB München Ost, BSC Sendling.

U15 (Sonntag, 16 Uhr): Ebrachtal I + II , M. Schwabener Au, SG Aßling/Emmering/Ostermünchen, DJK SV Edling, SG Oberndorf/Haag.