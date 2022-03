Jokic zurück an alter Wirkungsstätte: Steinhöring gastiert in Zorneding

Ist auf Revanche für die Hinspielniederlage aus: Steinhörings Coach Petar Jokic. © stefan rossmann

Mit dem TSV Steinhöring kehrt Coach Petar Jokic zurück: Sein Team startet beim TSV Zorneding ins neue Fußballhalbjahr.

Zorneding – Die Ambitionen sind groß bei den Fußballern des TSV Zorneding. Der Tabellenzweite der Kreisklasse hat das Ziel Aufstieg ausgegeben und zum Start der Rückrunde im Derby gegen den TSV Steinhöring nichts zu verschenken. „Alles andere als drei Punkte wäre scheiße“, wird Co-Trainer Florian Heppert deutlich. In der Vorbereitung hinkten die Zornedinger ihren Ansprüchen jedoch hinterher.

In vier Testspielen kam das Team von Sascha Bergmann und Florian Heppert nicht über zwei Unentschieden und zwei Niederlagen hinaus. „Das war spielerisch nichts Besonderes. Immerhin zuletzt gegen Poing gab es gute Ansätze“, sieht Heppert Luft nach oben.

Vor dem Duell mit dem Tabellensiebten hat Zornedings Co-Trainer großen Respekt: „Das ist ein bissiger Gegner mit brandgefährlichen Leuten in der Offensive.“ Im Hinspiel wirkte Steinhöring dagegen noch zahnlos. Das Team von Petar Jokic hatte bei der 0:3-Niederlage auf heimischer Anlage nicht den Hauch einer Chance. Das soll sich aus Sicht des Gästetrainers nun ändern. „Wir hoffen auf eine Revanche. Wir haben keine Verletzten. Ich bin optimistisch“, sagt Jokic, der im Gegensatz zu den Zornedingern auf eine zufriedenstellende Vorbereitungszeit zurückblicken kann. „Wir waren gerade noch im Trainingslager in Kroatien. Das war sehr wichtig für unseren Zusammenhalt“, gibt Jokic vor der Begegnung mit seinem Ex-Verein preis. Für Jokic ist es das erste Pflichtspiel als gegnerischer Trainer an alter Wirkungsstätte seit seinem Abschied 2014. (fhg)