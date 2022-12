Abschied vom Alleskönner: TSV Steinhöring trauert um Ehrenmitglied Josef Kramlinger

Teilen

Josef Kramlinger ist im Alter von 79 Jahren verstorben. kn © kn

Über viele Jahre hinweg stand Josef Kramlinger in der Fußballabteilung des TSV Steinhöring für Engagement und Leidenschaft.

Steinhöring – Nun ist das langjährige Ehrenmitglied des TSV im Alter von 79 Jahren verstorben. Einen Tag vor Heiligabend wurde Kramlinger unter großer Anteilnahme im Pfarrfriedhof St. Gallus beigesetzt.

„Der Sepp hat bei uns regelmäßig etwas angeschoben. Es gab nie Stillstand. Er war damals der Motor des Vereins“, erinnert sich Steinhörings heutiger Fußball-Abteilungsleiter, Bertram Sprenger, an einen seiner prägendsten Amtsvorgänger und einen Vorreiter.

1985 übernahm Kramlinger das Abteilungsleiter-Amt bei den Kickern im Ebrachtal, das er über 20 Jahre lang inne hatte. Von 1991 bis 1995 diente er zudem als Vorsitzender des Hauptvereins. In Josef Kramlingers Amtszeit fielen nicht nur sportliche Erfolge wie der Gewinn des Fußball-Landkreispokals im Jahr 1991, sondern auch der Umbau des Steinhöringer Sportgeländes sowie die Errichtung eines zweiten Rasenplatzes am Bachkramerweg.

„Er entwickelte Ideen dafür und setzte diese dank seiner handwerklichen Fähigkeiten auch selbst tatkräftig um. Wenn jemand eine andere Vorstellung hatte, brauchte es schon gute Argumente, um ihn zu überzeugen“, erinnert sich Bertram Sprenger schmunzelnd an den hauptberuflichen Elektriker.

Vom Flutlicht über die Wasserversorgung, bis hin zur Kabelverlegung: Alleskönner Josef Kramlinger habe sich darum gekümmert. „Er war ein handwerkliches Universalgenie. Das war wirklich phänomenal.“ Kramlinger, stets mit gutem Draht zur Gemeinde, brachte laut Sprenger all seine Fähigkeiten und Talente in die ehrenamtliche Vereinsarbeit ein. „Er konnte Dinge bewirken. Und er hat auch tatsächlich viel bewegt“, würdigt Sprenger „eine der herausragenden Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte“.

Josef Kramlinger habe die Fußballabteilung mit Hingabe und Hilfsbereitschaft angeführt. Auch die Geselligkeit sei ihm am Herzen gelegen. So war er Antreiber für diverse TSV-Festivitäten. „Seine markante Stimme und sein herzliches Lachen“ werden Sprenger, den TSV-Vereinsmitgliedern und Freunden fehlen. Die schönen Erinnerungen an Josef Kramlinger werden in ihnen fortleben. (Florian Henning)