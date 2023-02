Kaderplaner in Hochform: VfB Forstinning schlägt am Deadline Day zum achten Mal am Transfermarkt zu

Teilen

Sieben von acht Neuzugängen konnte VfB-Coach Ivica Coric (5. von links) zum Trainingsstart begrüßen: (v.l.) Florian Augscheller, Ante Basic, Markus Müller, Leonardo Tunjic, Matija Milic, Antonijo Prgomet und Luka Topic. Außerdem wird noch Can Bozoglu den VfB-Kader verstärken. Achter Neuzugang des Landesligisten am Deadline Day © stefan rossmann

Am heutigen Sonntag schnüren die Kicker des Landesligisten VfB Forstinning wieder ihre Fußballschuhe für den ersten Test im neuen Kalenderjahr.

Forstinning – Um 14 Uhr erwartet der VfB auf dem heimischen Kunstrasenfeld mit dem SC Oberweikertshofen einen Vertreter der Landesliga Südwest. Der Sparringspartner stieg parallel zum VfB im vergangenen Sommer in die sechsthöchste Spielklasse auf und belegt als Neuling einen respektablen Mittelfeldrang.

Eine Trainingswoche mit drei Einheiten hat der im Winter munter durcheinander gewürfelte Kader des VfB Forstinning in Vorbereitung auf das Aufeinandertreffen schon hinter sich gebracht. Nach den individuell von Trainer Ivica Coric verordneten Laufeinheiten im Januar standen die VfB-Akteure am vergangenen Sonntag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz.

Nicht weniger als 28 Akteure, inklusive drei Torhüter, versammelten sich an der Aicher Straße für das erste Feldtraining im Kalenderjahr 2023. Zusammen mit seinem Co-Trainer Hizir Tasci und Torwarttrainer Thomas Rottenbiller organisierte Coric die Übungseinheit laut den Worten von Abteilungsleiter Thomas Herndl gewohnt effizient, was aufgrund der hohen Spieleranzahl auch unabdingbar scheint: „Das ballorientierte Training hatte eine hohe Intensität.“

In diesem Takt folgten auch die weiteren Einheiten unter der Woche, insgesamt stehen nun im Februar sechs Vorbereitungspartien auf dem Forstinninger Terminplan. Und Mitte Februar bricht ein großer VfB-Tross in die Türkei zu einem sechstägigen Trainingslager auf, um dort den sonnig-letzten Feinschliff für den Punktspielstart in der Landesliga am 4. März bei der SpVgg Landshut zu erhalten.

Can Bozoglu kommt von Verbandsligist TSV Berg

Nicht weniger als 26 Akteure und neun Funktionäre sowie Fans wollen die Reise in den Süden antreten. Darunter nicht weniger als acht Winterzugänge. Recht umtriebig zeigten sich also die beiden hauptverantwortlichen Kaderplaner Herndl und Coric auf dem Markt, nachdem auch einige Akteure den VfB aufgrund mangelnder Perspektive bezüglich der Einsatzzeiten wieder verlassen haben.

Mario Schmidt kehrte zu seinem Stammverein TSV Isen zurück, Suongo Diakite wechselt zum TSV Ampfing und Kevin Becker, häufig verletzungsgeplagt in der Vergangenheit, spielt zukünftig wieder beim SV Zamdorf. Und auch Georg Hanslmayer verlässt den VfB nach einem halben Jahr und heuert beim Kreisligisten TSV Emmering an.

Am „Deadline Day“, 31. Januar, tütete Herndl noch den letzten Wechsel ein: Can Bozoglu zog beruflich bedingt nach München und schließt sich dem VfB Forstinning an. Der offensive Außenbahnspieler stammt aus dem Allgäu und erhielt seine fußballerische Ausbildung beim FC Memmingen, in den letzten Jahren kickte Bozoglu als Stammkraft in der Verbandsliga beim TSV Berg. arl

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.