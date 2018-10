Torwart Mertl sichert dem TSV Aßling einen Punkt bei der SpVgg Pittenhart

Am Ende können die Aßlinger gut mit dem Unentschieden in Pittenhart leben.

Das Unentschieden ist etwas schmeichelhaft für uns.“

von Wolfgang Herfort schließen

Als Aufsteiger startete der TSV Aßling gut in die Saison. Doch seit vier Spielen konnten die Aßlinger keinen Sieg mehr verbuchen. Auch gegen Pittenhart reichte es nur für ein Remis.

Felix Zeibe, Sprecher der Aßlinger Kreisklassenkicker musste nach dem Schlusspfiff erst einmal durchatmen, ehe er bekannte: „Das 1:1 ist am Ende doch etwas schmeichelhaft für uns.“ Denn Gastgeber Pittenhart war nicht nur das stärkere Team, es hatte auch ein Plus an hochkarätigen Chancen. Doch Aßlings Keeper Jonas Mertl mit einer Klasse-Parade (87.), der Pfosten (28.) und die Latte (80.) verhinderten, dass die Büchsenberger mit leeren Händen die Heimfahrt antraten.

Obwohl Aßling ohne Andreas Huber und Robert Palmhöfer auskommen musste, sah Trainer Hermann Lachenschmidt die frühe Führung seiner Schützlinge durch Stefan Kuklok (9.). Doch nur vier Minuten später stand’s 1:1 und selbst Zeibe schwärmte: „ein Traumtor des Pittenharters Markus Winkler.

Die Gastgeber hatten anschließend mehr Spielanteile und waren der Führung näher als die Gäste. Doch Fortuna war auf Seiten der Gäste, die mit dem Remis gut bedient waren. hw

Aßling: Mertl, Schmidt, Huber, Lampl, Spötzl, Gruber, Limberger, Kerschbaumer, Hainthaler, Graupe, Kuklok; Wieser, Wolf.