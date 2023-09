Kreisklasse 6: Haar fertigt Egmating ab – Grafing holt „hochverdienten Sieg“ in Glonn

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Immer wieder ein langes Bein: Glonns Stürmer (Maximilian Bernhard, li) wird von Grafings Felix Kippes abgeblockt. sro © SRO Ebersberg

In der Kreisklasse 6 war dieses Wochenende alles geboten: Während der TSV Grafing und der Kirchheimer SC II knappe Siege einfuhren, gab es in Poing und Egmating richtige Packungen für die Heimmannschaften.

Bei ASV-Trainer Wolfgang Gartner war nach der Niederlage die Stimmung im Keller: „Mit so einer Leistung werden wir nicht viele Spiele gewinnen.“ Er bescheinigte seinen Schützlingen, „sehr sehr deprimierend“ agiert zu haben, während die Gäste einen „hochverdienten Sieg gelandet“ hätten.

„Dabei waren sie personell sehr beschränkt“, wunderte sich Gartner, der seinen TSV-Kollegen Alexander Salem lobte, sein Team in der Kreisklasse-Partie „glänzend eingestellt“ zu haben. So musste Grafing am Spieltag kurzfristig gleich vier Akteure ersetzen, darunter seinen Top-Stürmer Matthias Esterl. Und doch waren die Gäste das weit effektivere Kollektiv.

ASV Glonn gegen TSV Grafing: „Hoch verdienter Sieg“ für Grafing

In der fünften Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins zahlte sich Grafings „taktische Meisterleistung“, so Gartner, erstmals aus. Alex Zimba sorgte für das 0:1. Glonn produzierte auch in der zweiten Halbzeit „viel zu viele Fehler im Aufbau“. Nutznießer war Dominik Bengl, der Grafing mit 2:0 in Führung brachte (67.).

Nur langsam zeigte der ASV eine Art Gegenwehr. Folglich ärgerte sich der Glonner Coach: „Wir haben 80 Minuten nicht stattgefunden.“ Als Simon Schuler mit dem Anschlusstreffer Glonn noch einmal Motivation einhauchte (81.), war es zu spät.

Mit viel Einsatz brachte Grafing den Dreier, den ersten der Saison, ins Ziel. „Ziel erreicht“, konstatierte Alex Salem. Man sei „hinten sicher gestanden“, und „vorne kleine, aber effektive Zündfeuer gelegt“. Der TSV-Coach erleichtert: „Es war Zeit für einen Dreier.“ (Wolfgang Herfort)

Glonn: Schreiber, Spitzenberger, Staudinger, T.+ J. Stefer, Riedhofer, Schuler, Bernhard, Huber, Niedermayer, Hain - Irgmaier, Andreou, Schwaiger, Rumpel.

Grafing: Pfeifer, D. Bauer, Jak. Oswald, Kippes, Gebele, Bengl, M. Bauer, Joh. Oswald, Faßrainer, Ziemba, Brauckmann - Heuermann, Breckner, Settele.

TSV Poing gegen VfB Forstinning II: Hohe Niederlage nach drei schnellen Treffern

Der TSV Poing ist in der Fußball-Kreisklasse gegen die Reservemannschaft des VfB Forstinning vor heimischem Publikum mit 1:5 (0:3) unter die Räder gekommen. „Das Spiel war nicht so, wie es das Ergebnis widerspiegelt. Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen“, erklärte Poings Spielertrainer Stefan De Prato.

Die Gäste aus Forstinning zogen den Platzherren dabei bereits in der ersten Hälfte den Zahn, als sie innerhalb weniger Augenblicke durch Treffer von Jonas Eisenreich (23.), Kilian Dirscherl (26.) und Leon Harecker (30.) mit 3:0 in Führung gingen. Florent Bobaj (58.) brachte den TSV Poing durch einen leicht abgefälschten Freistoß ins lange Eck zwar noch mal heran, allerdings hatten die VfB-Akteure Stefan Zollner (65.) und Kristian Zirdum (81.) die passende Antwort.

„Wir machen aktuell einfach die Tore nicht und lassen uns stattdessen auskontern“, bemängelte De Prato, der selbst zwar in der Startelf stand, aber bereits nach rund zehn Minuten verletzt vom Feld musste. „Ich bin weggeknickt. Ich hoffe nicht, dass es zu schlimm ist“, sagte Coach De Prato und gab anschließend leichte Entwarnung im Hinblick auf die kommende Begegnung beim TSV Egmating. (Florian Hennig)

Poing: Antelmann, Siebert, Feichtmeyer, Simicevic, F. Bobaj, G. Bobaj, S. de Prato, C. de Prato, Hötscher, Bode, Hering - Heinsch, Nowak, Tawfeq, Grünwald.

Forstinning II: Dunker, Eisenreich, Harecker, Kukrica, Kistler, Grasser, Dirscherl, Klemt, Bacak, Hensel, Zollner - Böhm, Zirdum, Widl, Pradl, Parteli.

TSV Steinhöring gegen Putzbrunner SV: Entscheidung in der zweiten Hälfte

„Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte TSV-Coach Maximilian Backa seine Schützlinge. „Leider haben wir uns erst spät belohnt.“ In der Tat ließen die Steinhöringer zunächst gute Möglichkeiten liegen, ehe Thomas Rotherbl nach sehenswerter Vorarbeit von Kilian Asböck gegen die Laufrichtung des PSV-Torhüters zum 1:0 einköpfte.

In einer kurzen TSV-Schwächephase vor der Pause gelang Putzbrunn zwar der Ausgleichstreffer, nach Wiederanpfiff gaben aber die Platzherren den Ton an. Benjamin Lechner (61.), Maximilian Mader (63.) und Simon Ehmer (89.) sorgten für den Steinhöringer Heimerfolg. Einziger Wermutstropfen war die Sprunggelenkverletzung von Innenverteidiger Sebastian Lang. (Florian Hennig)

TSV: Gebhard, L. Lang, Wozniak, S. Lang, Asböck, Bacak, Rotherbl, B. Redl, Mader, J. Redl, Lechner - Ehmer, Sprenger, Riedel.

TSV Egmating gegen TSV Haar: Debakel für die Heimmannschaft

Eine saftige Klatsche setzte es für Dimitrios Georgakopoulos und seine Egmatinger vor nicht einmal 50 Zuschauer. Bis zur Pause hatten die Gäste die Fußballpartie der Kreisklasse 6 (München) klar zu ihren Gunsten entschieden.

Vier Mal schlug es in den ersten 45 Spielminuten hinter Egmatings Goalie Jakob Metz ein (17./ 23./ 41./ 45.+2). Die überforderten Gastgeber waren sprachlos. Und in Halbzeit zwei sollte deren Mund noch weiter offen stehen. Denn Haar hatte seinen Torhunger noch lange nicht gestillt. Eifrig produzierte deren Torfabrik weiter und erhöhte schnell auf 0:5 (52.).

Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Florian Kratzer (58.) war nicht einmal ein kleines Hoffnungsflackern. Denn einen Strafstoß nutzte Haar zum sechsten Streich (66.), dem sie noch drei weitere folgen ließen (78./ 86./ 89.). Egmatings Kicker waren mehr als bedient und schlichen schweigend in die Kabine. Gestern waren sie eher zahnlose Wölfe. (Wolfgang Herfort)

TSV Egmating: Metz, Müller, Öpp, Pohl, Heiler, Olesch, Puljic, Forster, Moser, Mayer, Kratzer - Janotta, Riedl, Kühbauch, Pullara, Beer.

Kirchheimer SC II gegen SG Markt Schwaben: Niederlage trotz Aufholjagd

„Den Spielern kann man keinen Vorwurf machen, dass sie nicht alles probiert hätten. Sie haben alles reingehauen, was geht.“ Markt Schwabens Trainer Michael Hieber zeigte sich also trotz der Niederlage mit der Einstellung seiner verbliebenen Spieler zufrieden. „Aber wenn auf der Bank nur Angeschlagene und Kranke sitzen, wird es schwierig.“

Im ersten Durchgang agierte Kirchheim II effizient und führte durch Markus Franz (34.) und Jonathan Schwermann (45.) mit 2:0. Dann kämpften sich Markt Schwabens Kicker zurück und egalisierte durch Fabrizio Brandes (55. + 64.). Doch das letzte Wort hatte Stefan Zillern für den KSC (77.). (Christian Scharl)

SG M. Schwaben: Silbersack, Eberle, Huber, Giannantonio-Tillmann, Wagner, Brandt, Lerch, Niederdorf, Behrami, Zhyvotov, Brandes, Haase, Häusler, Wagner-Liebetrau.

TSV Hohenbrunn gegen FC Ebersberg: Zwei Elfmeter für Hohenbrunn

So gut wie es zuletzt gegen Primus Fortuna Unterhaching (2:2) lief, so schlecht schnitt der „Club“ in Hohenbrunn ab. „Wir haben es nicht geschafft, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, klagte FCE-Trainer Florian Szabo (31). Der sich selber wegen Personalmangel das Trikot überstreifen musste. Dass Ebersberg per Elfmeter in Rückstand geriet (35.), wertete Szabo als „nicht spielentscheidend“.

Am zweiten Strafstoß übte er allerdings Kritik. Den hatte Schiri Noah Nagi (FC Stern) nach vermeintlichem Handspiel des FCE-Coaches verhängt. „War keine Hand“, so Szabo. Kurios: Der Referee nahm seine Entscheidung zurück, um dann doch Elfmeter zu geben. Hohenbrunn nutzte die Gelegenheit zum 2:0 (53.) und packte noch zwei Tore (70./85.) zum 4:0-Endstand drauf. Szabo: „Mund abputzen und weiter.“ (Wolfgang Herfort)

FCE: Weidinger, Ononko, Bajramaj, J. Huber, Matanic, Akopov, Ambarzumjan, Krickhahn, Terzija, Suna, Gashi - Müller, S. Huber, Kocijan, Szabo.