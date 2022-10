Knieverletzung trübt Kantersieg: SpVgg Mark Schwabener Au verliert Emma Iben

Von: Olaf Heid

Ball und Gegner unter Kontrolle haben Anna Liebelt und die SpVgg. Foto: riedel © riedel

Der Höhenflug der Markt Schwabener Fußballfrauen in der Kreisliga 1 dauert an. Auch im vierten Spiel war dem Aufsteiger um Cheftrainer Matthias Reiter nicht beizukommen.

Markt Schwaben – Die SpVgg Markt Schwabener Au setzte sich beim SV DJK Taufkirchen souverän mit 7:0 (3:0) Toren durch und führt mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV Turnerbund die Tabelle an.

„Unser Sieg war absolut ungefährdet“, freute sich Reiter über den Erfolg. „Die Gegner hatten nicht einen Torschuss und leider auch nicht den Anspruch mitzuspielen.“ Darum sei es ein sehr zähes und unansehnliches Spiel gewesen. Denn, so gestand der Coach: „Wir haben uns auf dem kleinen Kunstrasenplatz schwer getan.“ Das höre sich beim einem 7:0 „sicher komisch“ an, „aber bei der Überlegenheit und dem Ballbesitz fühlt sich das Ergebnis viel zu niedrig an“.

Der Wermutstropfen für die SpVgg war aber nicht die Torausbeute, sondern schon zu Beginn der Kreisliga-Partie zu verzeichnen gewesen. Denn mit Emma Iben verletzte sich schon in der ersten Spielminuten eine Leistungsträgerin schwer am Knie. „Das ist für uns sehr schade, da sie in den letzten Spielen absolut top gespielt hat“, bedauerte Coach Reiter den wohl eher langfristigen Ausfall.

Ibens Mitspielerinnen hatten den Schock aber schnell überwunden. Eva Schmitt hatte in der zweiten Minute bereits den Weg mit dem 1:0 vorgezeichnet. Die zurückgekehrte Torjägerin Laura Staudigl erhöhte per Doppelpack (14./40.) bis zur Pause auf 3:0. Danach netzten noch Anna Formanski (51.), Johanna Gaubatz (77.) und Lea Schmitt (81./85.), die wie Staudigl doppelt traf , zum 7:0 ein. (ola)

SpVgg Markt Schwabener Au: Schreil, Eberherr, Liebelt, Iben, L. + E. Schmitt, Stohr, Schröter, Formanski, Weber, Staudigl; Gaubatz, Schulmeyer.