TSV Emmering unterliegt Reichertsheim im Spitzenspiel: Kopfball macht den Unterschied

Der TSV Emmering überzeugte, verlor aber trotzdem. © Stefan Rossmann

Die Kreisliga-Begegnung des TSV Emmering gegen den SV Reichertsheim hielt zum Einstieg in die englische Woche der Etikettierung Spitzenspiel locker stand.

Emmering – Die beiden Mannschaften belegten nach den ersten beiden Spieltagen verlustpunktfrei die beiden vordersten Ränge und boten den rund 150 Zusehern im Pfarrbachstadion tollen Tempofußball – mit dem besseren Ende für den Absteiger und Ligafavoriten Reichertsheim.

Kurz vor dem Spielende glückte Mathias Vital mit einem halbhoch angesetzten Kopfball nach einem Eckstoß die 2:1-Entscheidung zu Gunsten des Gastes (83.).

„Es war tatsächlich ein Spitzenspiel mit viel Tempo. Wir hätten gern die drei Punkte bei uns belassen. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir auch wieder punkten.“ Trotz der Niederlage freute sich auch Emmerings Pressesprecher Manuel Sedlmaier über den zwar ertraglosen, aber trotzdem überzeugenden Auftritt seines Vereins. Mit einem laut Sedlmaier „komischen Treffer“ durch Thomas Leykam gingen die Hausherren 1:0 in Führung (43.). Der Emmeringer Torschütze ging außen durch, tunnelte Reichertsheims Schlussmann und hatte via Innenpfosten Erfolg. Der Ausgleich durch Ulrich Hubl (52.) resultierte aus einer gelungenen Ballstafette über mehrere Stationen. (arl)

TSV Emmering: Kleingütl, Leykam, Niedermaier J. + M., Böhm, Riedl, Oeckl, Breu, Voglsinger, Tuscher, Kirchlechner, Ch. + A., Beil, Schütze.