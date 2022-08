Kopfverletzung im Lokalderby - Zusammenstoß überschattet 4:1 Heimsieg des SV Bruck

Bei diesem Zusammenstoß mit Brucks Angreifer Quirin Ritterswürden (grünes Trikot) bricht sich Grafings Torhüter Konstantin Lanzl (links) das Jochbein und wird später ins Münchner Krankenhaus Rechts der Isar eingeliefert. © SRO EBERSBERG

Der SV Bruck konnte das Derby gegen Grafing für sich entscheiden. Gäste-Keeper Konstantin Lanzl musste nach einem Zusammenstoß ins Krankenhaus.

Bruck – Der SV Bruck hat die Fußball-A-Klasse mit einem souveränen Heimsieg eröffnet. Der SVB bezwang den TSV Grafing II mit 4:1 (1:0). Dabei wurde der Sport aber zwischenzeitlich zur Nebensache. In der Anfangsphase rauschten Grafings Torhüter Konstantin Lanzl und Brucks Quirin Ritterswürden unglücklich mit den Köpfen zusammen (17.).

Während der Brucker Angreifer anschließend unverletzt weitermachen konnte, wurde Keeper Lanzl nach einer Behandlungspause vom Krankenwagen zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum München gefahren. Der Anfangsverdacht auf einen Schädelbruch erwies sich glücklicherweise als falsch, wie Grafings Reservecoach Quirin Kistler auf Nachfrage mitteilte: „Konstantin hat sich einen Jochbeinbruch zugezogen. Für ihn ging es direkt ins Rechts der Isar. Er wird am Mittwoch operiert. Zum Glück ist er den Umständen entsprechend wohlauf.“ Mit Feldspieler Peter Ühlein im Tor setzten derweil Lanzls Mitspieler ihren Ligaauftakt gegen den SV Bruck fort.

„Für die Jungs war es natürlich schwer, nach den Geschehnissen noch ein konzentriertes Spiel abzuliefern. Die Ungewissheit war spürbar“, meinte Quirin Kistler nach der Auswärtspartie, deren sportlicher Stellenwert einen dramatischen Kurseinsturz verzeichnete.

„Hoffentlich kommt er schnell wieder auf die Beine. Wir wünschen ihm ein gute Besserung“, schickte auch Brucks Teamsprecher Kilian Emmerig Genesungsgrüße in Richtung Lanzl. Die sportlichen Akzente der Partie setzte zunächst Brucks Spielertrainer Thomas Schwarzbauer. Nach einer Ecke war er mit dem Kopf zur Stelle (5.) und sorgte für die verdiente Pausenführung.

„Wir waren von Anfang an da. Das war der Schlüssel“, so Emmerig. In der zweiten Hälfte erhöhte Schwarzbauer mit einem verwandelten Handelfmeter auf 2:0 (61.). Den Anschlusstreffer von Florian Dichtl (75.) steckten die Hausherren weg und schlugen durch ein weiteres Strafstoßtor von Antonios Bellos (84.) sowie den 3:2-Siegtreffer durch Martin Golla (90.) zurück.

„Besser kann man es sich nicht wünschen. Das ist ein Hammerstart für uns in die Saison“, freute sich Kilian Emmerig über die ersten drei Brucker Zähler. Kommenden Sonntag kann der SVB in Waldtrudering nachlegen, während Grafing spielfrei ist. In der Zwischenzeit hoffen aber alle Beteiligten auf einen guten OP-Verlauf für Konstantin Lanzl. (Florian Hennig)

Bruck: Heiler, Hilger, Weigl, Schmid, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Emmerig, Ritterswürden, Bellos, Kammerloher - Widmann, Golla. Grafing II: Lanzl, Bauer, Specht, Oswald, Mosch, Lazarus, Dichtl, Pannemann, Didzarevic, Major, Urban - Uehlein, Deistler, Maisch, Kraus.