Kreisklasse: Englische Woche mit Härtetest

Klappt es erneut auf Kunstrasen? © stefan rossmann

In der Englischen Woche zieht es den FC Ebersberg nach Höhenkirchen zum Nachholspiel. Für den FCE und sein Trainer-Duo geht es darum, die Distanz auf Abstand zu halten.

Ebersberg - Fußball-Kreisklassist FC Ebersberg steht vor einem echten Härtetest. Das Team des Trainer-Duos Dominik Pries und Kadir Kir muss heute Abend (20 Uhr) zum Nachholspiel beim Tabellenvierten antreten. Pries hat großen Respekt: „Das wird ein ganz harter Brocken. Höhenkirchen ist fußballerisch eine starke Mannschaft.“ Die FCE-Coachs beobachteten den Gegner in der Vergangenheit und waren von seinem Auftreten durchaus angetan. Chancenlos sehen sie ihren FCE im direkten Duell jedoch nicht. „Möglicherweise spielt uns in die Karten, dass wir auf Kunstrasen antreten werden. Auf einem solchen Untergrund kamen wir bislang gut zurecht“, so Pries. Mit einem Erfolg in der Englischen Woche könnten die Kicker aus der Kreisstadt ihr Polster auf die Abstiegsränge ausbauen. (fhg)