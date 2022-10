„Wir sind wieder da und wieder ein Team“ - Eberberg mit Big-Points - VfB trifft in 95. Minute

Kreisklasse 6: Backa mit Debütpleite

Der FC Ebersberg hat wertvolle im Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der vom Abstieg bedrohte Kreisklassist siegt gegen den direkten Konkurrenten aus Hohenlinden mit 4:2 (4:1).

„Wir sind wieder da und wir sind wieder ein Team“, sagte FCE-Spielertrainer Dominik Pries hinterher. Die Ebersberger ließen ihrem Gegner in der ersten Hälfte kaum Luft zum Atmen. Isuf Shabani und Kevin Keller präsentierten sich dabei in Höchstform. Shabani (10., 45.) war doppelt erfolgreich und legte die Treffer von Keller (17.) und Linius Steinke (31.) auf. Keller, der ebenfalls zwei Assists verbuchte, verletzte sich später schwer am Knie und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Dies war der große Ebersberger Wermutstropfen an diesem Nachmittag.

Die beiden Gegentreffer durch Max Prünster (18., 72.) waren am Ende zu verschmerzen, auch wenn Pries die ein oder andere Nachlässigkeit ausmachte. „Ab der 60. Minute hatten wir einen Bruch in unserem Spiel“, kritisierte der Coach. Nach schwierigen Wochen war es der zweite Sieg am Stück für die Kreisstädter, die damit wieder Tuchfühlung zum rettenden Ufer in der Tabelle aufnehmen konnten. fhg

FC Ebersberg: Frank, V. Ortmann, Major, M. Ortmann, Ambarzumjan, Terzija, Shabani, Steinke, Stöckel, Keller, Pries - Müller, Kir, Akopov.

Hohenlinden: F. Roß, Ittlinger, Yayla, Y. Kaygisiz, A. Kaygisiz, Ficklscherer, Man. Mughetto, Rathke, Baum, Max. Mughetto, Prünster - Frick, S. Roß, Bauer.

TSV Steinhöring – TSV Grafing 1:3

Maximilian Backa hatte sich sein Debüt als Kreisklasse-Trainer vermutlich anders vorgestellt. Backas TSV Steinhöring unterlag dem TSV Grafing zu Hause mit 1:3 (0:1) Toren. „Man hat schon gemerkt, dass Steinhöring nach dem Trainerwechsel motiviert war. Sie haben gut Gas gegeben. Aber am Ende war unser Sieg verdient und eigentlich auch nicht gefährdet“, sagte Grafings Coach Alexander Salem im Anschluss an die Partie.

Nach seiner Beförderung zum Cheftrainer hatte Maximilian Backa, der zuvor als Coach der Steinhöringer Reservemannschaft tätig gewesen war, die Startelf auf drei Positionen verändert. Mit Simon Gebhard (Tor) und Simon Ehmer (Top-Torjäger der C-Klasse mit bislang zwölf Saisontreffern) ließ er gleich zwei Spieler von Beginn an ran, die zuvor ausschließlich für die Reserve aktiv waren.

Die entscheidenden Akzente setzten jedoch die Gäste. Nach einer Standardsituation ließ Adrian Leißner (39.) die Grafinger erstmals jubeln. Ein Eigentor von Johannes Redl (48.) spielte dem Salem-Team zusätzlich in die Karten.

Matthias Esterl (65.) traf zum 3:0 und damit zur Vorentscheidung. Steinhöring hatte dem nämlich nur noch einen Treffer von Benjamin Lechner (67.) entgegenzusetzen. Während die Grafinger ihrem Anspruch als Spitzenteam der Kreisklasse 6 gerecht wurden, wartet auf Neu-Trainer Backa in Steinhöring während der fünf ausstehenden Ligaspiele bis zur Winterpause noch jede Menge Arbeit. fhg

Steinhöring: Gebhard, Lang, Wozniak, Steinegger, Bacak, B. Redl, Ehmer, Mader, J. Redl, Klümper, Lechner - Sprenger, Rotherbl, Bachmaier, Riedel.

Grafing: Pfeifer, Hartung, Leißner, Ladner, Oswald, Ziemba, Esterl, Faßrainer, F. Keller, Kippes, Rüger - Gebele, Huber, C. Keller.

SG Markt Schwaben – ASV Glonn 1:1

Spitzenteam oder nicht? Bei der Beantwortung dieser Frage scheiden sich für Markt Schwabens Trainer Michel Hieber im Moment die Geister. „Ein Spitzenteam hätte heute drei Punkte geholt,“ führte Hieber hinterher aus. Tabellarisch klebt Markt Schwaben am neuen Tabellenführer Grafing mit nur zwei Zählern Distanz dran. „Aber es reicht nicht, wenn man nur vereinzelt gute Leistungen zeigt.“

Und in den beiden letzten jeweils mit einem 1:1 geendeten Partien in Egmating und nun gegen den ASV reichte es eben nicht. 60 Minuten habe seine Mannschaft für die Führung gearbeitet. Das fein heraus gespielte 1:0 erzielte schließlich Florian Niederdorf (67.). „Danach lassen wir aber den ASV wieder am Spiel teilhaben und waren zu passiv“, monierte Hieber. Die Quittung kam in Form des Ausgleichs von Valentin Hain in der 89. Minute. arl

(SG) Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Wagner, Maier, Beck Ch.+O.+ S., Lerch Q.+L., Brandt, Niederdorf, Meier, Dremel, Blechinger, Eberle, Wahgner-Liebetrau.

Glonn: Schreiber, Mini, Staudinger, Andreou, Stefer, Gartner, Ehmann, Bernhard, Sellmer, Hain, Riedhofer, Kranner, Gilg, Niedermayer.

FC Parsdorf – FC Aschheim II 4:0

Der FC Parsdorf hat sich in der Kreisklasse keine Blöße gegeben und das Duell mit dem FC Aschheim II für sich entschieden. Das Team von Spielertrainer David Darmoro besiegte das punktelose Schlusslicht der Liga mit 4:0 (3:0) Toren.

Nach knapp 20 Minuten war die Messe bereits gelesen. Die Treffer von Luca Klepsch (8.), Darmoro (10.) und Oliver Held gaben den Platzherren Sicherheit und Ruhe. In der Endphase der Partie sorgte Gabriel Hrase (81.) für den Schlusspunkt.

Damit rückten die Parsdorfer weiter in den oberen Bereich der Kreisklasse-Tabelle vor, befinden sich inzwischen schon auf dem sechsten Rang. Am Donnerstag (Anstoß 20 Uhr) erwartet der FCP den TSV Steinhöring. Bei einem erneuten Erfolg könnte das Darmoro-Team sogar Tuchfühlung zu den Top Fünf aufnehmen. fhg

Parsdorf: Huber, Hrase, Bellermann, Pfänder, L. Klepsch, Darmoro, P. Klepsch, Lehrmann, Held, S. Schuster, T. Schuster - Kießling, Hoti.

TSV Grasbrunn – VfB Forstinning II 4:4

„Immerhin einen Punkt mitgenommen.“ VfB-Trainer Hubert Schunk zeigte sich erleichtert über das Remis nach den zuletzt erlittenen vier Niederlagen in Reihe. Beim Tabellendritten Grasbrunn lag die Forstinninger Reserve bereits mit 2:4 in Rückstand, konnte aber in der Nachspielzeit doch noch den insgesamt verdienten Ausgleich erzielen. Nach einer Freistoßflanke von Kilian Dirscherl fand der verlängerte Ball Kapitän Vitus Baer und das 4:4 war perfekt (90. + 5).

Der Pausenstand lautete 2:2 nach Treffern von VfB-Doppelpacker Kilian Dirscherl (4. + 45.) sowie Grasbrunns Ahlonko Kponton (28.) und Andreas Hercog (42.). Nach dem Doppelpack von Grasbrunns Michael Heigl (58. + 62.) schienen die Forstinninger Felle kurzzeitig davon zu schwimmen, doch der Anschlusstreffer von Jakob Kistler (80.) und Baers später Ausgleich sorgten doch noch für ein halbwegs zufriedenstellendes Resultat aus Forstinninger Sicht. arl

Forstinning II: Dunker, Ehlich, Grasser St., Süssmeier, Baer V., Dirscherl K+J, Pradl, Böhm, Hensel, Zollner, Schuh, Harecker, Kistler J.