Kreisklasse 6: VfB-Reserve gibt ersten Zähler ab – TSV Egmating gewinnt endlich

Teilen

Kein Durchkommen für den FC Ebersberg (Alexander Ambarzumjan, Mi.) in Markt Schwaben gegen Oliver Beck (l.) und Jakob Maier. Die SG siegte 4:1. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

In der Kreisklasse 6 gelang dem TSV Egmating im fünften Spiel der erste Sieg. Die Reserve des VfB Forstinning ließ erstmals Punkte liegen.

ASV Glonn – TSV Grafing 1:1

In einem Spiel mit zwei völlig konträren Halbzeiten trennten sich die beiden Landkreismannschaften am Ende mit einem 1:1. „Am Ende sind wir froh über den einen Punkt. Mehr war nicht drin“, zeigte sich Glonns Pressesprecher Raphael Gartner mit dem einen Zähler zufrieden. Einen schweren Lapsus eines Grafinger Verteidigers nutzte Martin Sellmer mit einem schönen Heber aus 35 Metern Distanz ins Gästetor zum frühen 1:0 (3.). Die Grafinger kamen erst im zweiten Durchgang in Fahrt und glichen noch durch Johannes Owald verdient aus (56.). (arl)

ASV Glonn: Schreiber, Mini, Staudinger, Stefer T. + J., Gartner, Schuler, Riedhofer, Sellmer, Andreou, Hain, Gilg, Ametsbichler.

TSV Grafing: Jannasch, Harttung, Oswald Jakob + Johannes, Ladner, Mosch, Esterl, Faßrainer, Keller, Kippes, Rüger, Keller, Urban, Ziemba., Huber, Schmidt.

SG Markt Schwaben – FC Ebersberg 4:1

Die SG Markt Schwaben hat in der Kreisklasse einen deutlichen Heimerfolg gefeiert. Gegen den FC Ebersberg gewann der Aufsteiger mit 4:1 (2:0). „Insgesamt war es souverän und verdient“, berichtete SG-Coach Michael Hieber, dessen Elf durch Timmy Kieliszek (26.) in Führung gegangen war. Jannis Giannantonio-Tillmann (31.) erhöhte nach einem Abpraller und ließ die Markt Schwabener mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.

Ein schöner Spielzug und eine Kieliszek-Flanke waren die Grundlage für das 3:0 durch Florian Niederdorf (56.). Der FCE kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Alexander Ambarzumjan (70.) näher und hatte kurz darauf Pech, als der Pfosten dem direkten Anschlusstreffer im Weg stand. „Da hätte es noch mal eng werden können“, so Hieber, der in der Schlussphase aufatmen durfte, weil Ebersbergs Sam Diattara (84.) zum 4:1 ins eigene Netz traf. (fhg)

Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Aschenbrenner, Wasser, Maier, O. Beck, Kieliszek, Brandt, Niederdorf, C. Beck, S. Beck - Blechinger, Dremel, Haase.

FC Ebersberg: Frank, Major, Huber, Ortmann, Ambarzumjan, Huber, Shabani, Krasniqi, Kir, Pries, Stöckel; Diattara, Keller.

TSV Egmating – FC Aschheim II 3:1

Der Knoten ist geplatzt: Egmating kann doch noch gewinnen. Der Tabellendritte der Vorsaison durfte sich in der laufenden Spielzeit mit dem 3:1 erstmals über einen Sieg freuen. „Den Jungs war die Erleichterung auf jeden Fall anzusehen“, sagte Egmatings Co-Trainer Hans Wastian. „Es war ein schlechtes Spiel von uns, aber wir haben trotzdem verdient gewonnen. Wir sind jetzt einfach nur froh über die ersten drei Punkte.“

Für den TSV waren Daniel Heinzl (13.), Lukas Franz (35.) und Florian Kratzer (44.) erfolgreich. Der Egmatinger Chancenwucher ließ das Ergebnis zum Ärger Wastians nicht höher ausfallen. Am kommenden Samstag wollen die Egmatinger bei Forstinning II einen weiteren Befreiungsschlag landen. (fhg)

Egmating: Skroch, Mayer, Erler, Dollwet, Puljic, Franz, van Munster, Heinzl, Forster, Moser, Kratzer - Wastian, Regul.

SpVgg Höhenkirchen – SV Hohenlinden 4:1

Nach vier Partien ohne Niederlage verlor der SV Hohenlinden erstmals wieder. Beim Spitzenreiter Höhenkirchen kamen die Herliner mit 1:4 unter die Räder. Allerdings täuscht das deutliche Ergebnis. Nach dem Anschlusstreffer von Vasile Oceanu (76.) drängte der Gast auf den Ausgleich, fing sich dann aber noch zwei späte, dann bedeutungslose Treffer. Zudem meinte es der Unparteiische nicht gut mit den Hohenlindenern. Dem 1:0 von Eftal Bahadir ging ein Handspiel voraus (16.), zudem blieb der Elfmeterpfiff nach einem Foul an Mughetto aus. Das 2:0 resultierte aus einem Eigentor von Max Baum (18.), die beiden letzten Treffer erzielten Lukas Kretschmar (87.) und Stefan Sealay (90.). (arl)

SVH: Baum S. + M., Ittlinger, Bauer, Benzell, Oceanu, Mughetto Manuel + Marco, Ficklscherer, Prünster, Kaygisiz A., Muzzillo, Rathke.

Kirchheimer SC II – VfB Forstinning II 2:2

Den ersten Punktverlust erlitt die Reserve des Landesligisten bei ihrem Gastspiel in Kirchheim. Unterm Strich ging aber die Punkteteilung in einem Kampfspiel in Ordnung. Nach dem 1:0 für den KSC durch Hannes Behm (43.) glich Stefan Zollner mit einem Strich von der Strafraumkante aus (57.). Dann wäre der VfB II eigentlich am Drücker gewesen, doch nach einer Fehlerkette auf Seite Forstinnings durfte Behm erneut zuschlagen (67.). Den Punkt rettete schließlich wiederum Zollner mit einem abgefälschten Schuss (69.) (arl)

VfB II: Dunker, Grasser St. + M., Baer V., Böhm, Rastel, Pradl, Schmidt, Vehapi, Zollner, Hensel.