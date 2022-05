Kreisklasse 6: Jubel und Trauer in Ebersberg - Club bleibt drin, kleine Eber müssen runter

Ausgeglichener Tanz um den Ball: FCE-Akteur Isuf Shabani (l.) und Glonns Josef Kneifl. Es gab ein Remis. Foto: sro © sro

Der FC Ebersberg hat es geschafft: Klassenerhalt in Kreisklasse 6. Trauer hingegen beim TSV Ebersberg II, der jetzt als Absteiger feststeht.

FC Ebersberg – ASV Glonn 1:1

„Bei dem schönen Wetter können wir jetzt noch richtig geil den Klassenerhalt feiern“, meinte Dominik Pries stolz. Gemeinsam mit seinem Co-Spielertrainer Kadir Kir hat Pries dem Aufsteiger FC Ebersberg nun unumstößlich zu einer weiteren Spielzeit in der Kreisklasse geführt. „Wenngleich wir es durch die Hohenbrunner Niederlage auch so geschafft hätten, bin ich sehr zufrieden mit diesem Punkt.“ Den musste sich die Heimelf aber zunächst hart erarbeiten, nachdem die bereits geretteten und befreit aufspielenden Glonner durch Jacob König in Front gegangen waren (28.). „Die hatten in der ersten Halbzeit noch richtig Lust, mussten danach aber verletzungsbedingt wechseln und das Spiel ist allgemein stark abgeflacht.“

Der wichtige Ausgleichstreffer für den „Club“ kam also zum richtigen Zeitpunkt: Linius Steinke verarbeitete einen abgefälschten Pressschlag am schnellsten, bediente Goalgetter Jan Molzberger und bestaunte dessen kunstvolle Direktabnahme (41.). Pries Tor-Bewertung stand sinnbildlich für den gesamten FCE-Auftritt: „In der Entstehung nicht ansehnlich, aber im Endprodukt sehr schön.“ (bj)

FC Ebersberg: FRank, S. Huber, M. Ortmann, Akopov, Molzberger, Trzija, Shabani, Krasniqi, Stöckel, Steinke, Pries; V. Ortmann, A. Ambarzumjan, Rexhepi (Maric).

Glonn: Krauskopf, Mini, Staudinger, T. + J. Stefer, König, Kranner, Kneifl, Huber, Bernhard, Riedl; Ehmann, Wagner.

SV Dornach II – TSV Ebersberg II 5:0

Zweimal waren die kleinen Eber in den Vorjahren dem Abstieg im Endspurt noch von der Schippe gesprungen. Manchmal sind aller guten Dinge aber eben doch nicht drei. Das deutliche 0:5 gegen den direkten Konkurrenten machte aber auch deutlich, dass die Ebersberger Zweitvertretung in dieser Spielzeit schlichtweg nicht konkurrenzfähig war. „Der Abstieg war ja mehr ein Prozess, den jetzt überraschend“, analysierte Mittelfeldspieler Thomas Gröninger. „Wenn das nötige Personal durchweg fehlt und nicht trainiert, steigst du eben ab.“ Zwei gute Abschlusschancen zur Führung hatten die Gäste zwar, doch nach dem ersten Gegentor (18.) und der Verletzung von Torwart Rainer Huber kurz vor der Pause, „ging‘s dahin“. Nun kann nur noch die Dornen-Reserve am letzten Spieltag von der Hohenbrunner Vorlage (0:4 gegen Aschheim) profitieren und sich in die Relegation retten. Die kleinen Eber müssen derweil nach drei Spielzeiten Abschied von der Kreisklasse nehmen. (bj)

TSV Ebersberg II: Huber, Albrecht, Häußler, Steppan, Erhard, Winkler, Hartl, Gröninger, A. Niedermaier, Skowronek, Schedo; Weigl, Pausch, Schweizer (Prelcec, Giglinger, Fischer).

TSV Zorneding – Grüne Heide 3:1

Gut gerüstet für die anstehende Relegation scheint der TSV Zorneding zu sein, der den Meister knackte und ihm die erste Saisonpleite zufügte. Gegen den zukünftigen Kreisligisten aus Ismaning glückte ein verdienter 3:1-Erfolg. „Das war eine sehr gute Vorbereitung für die Relegation gegen eine spielerisch gute Mannschaft, die uns entsprechend gefordert hat,“ urteilte Trainer Sascha Bergmann. In der Relegation muss der TSV Zorneding nun gegen einen noch nicht feststehenden Kontrahenten aus der Kreisliga in einem Hin- und Rückspiel bestehen. Die Treffer für den Vizemeister gegen den Champion aus Ismaning schossen Paul Schweighardt (2.), Max Jarosch (22.) und Johannes Bouacha (44.), die Gäste verkürzten im zweiten Durchgang noch auf 1:3.

Zorneding: Pietrzak, Schwürzenbeck, Bayer, Matthias, Weth, Knöcklein, Schweighardt, Schuster, Jarosch, Schwirtz, Bouacha; Hartl, Pollich, Ullrich, Benkert, Kaiser, Höger. (arl)

TSV Egmating – TSV Steinhöring 5:4

Der TSV Egmating und der TSV Steinhöring haben im direkten Aufeinandertreffen ein echtes Offensivfeuerwerk abgebrannt. „Die Partie war ein Spiegelbild unserer Saison. Zunächst war es einwandfrei, dann vogelwild“, resümierte Egmatings Co-Trainer Hans Wastian, dessen Mannschaft den Torreigen eröffnet hatte. Lennart Erler verwandelte eine Flanke von Daniel Heinzl direkt zur Führung (15.). Nach dem Ausgleich durch Steinhörings Routinier Thomas Rotherbl (21.) brachte Matthias Pohl die Gastgeber erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel setzte Niclas Wastian per Elfmeter einen drauf (54.). Später musste er wegen des Verdachts auf Kreuzbandriss vom Platz.

Ein Eigentor von Steinhörings Kapitän Benjamin Lechner (64.) ließ den TSV Egmating bereits wie den sicheren Sieger aussehen – 4:1. Doch dann begann die Aufholjagd der Gäste. Lechner, der von Trainer Petar Jokic inzwischen in die Sturmspitze beordert worden war, brachte die Steinhöringer heran (72.), Danny Hahne stellte den Anschluss her (79.) und Niklas Urban glich in der Nachspielzeit zum 4:4 aus (90.+2). Jubeln durfte am Ende dennoch nur die Heimelf, da Georg Keller nach einem Freistoß mit dem Kopf zum Egmatinger Sieg traf (90.+4). „Es war ein verrücktes Spiel“, meinte Jokic. „Wir hatten zum Schluss richtig viel Glück“, gab Wastian zu. Die Zuschauer waren auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. (fhg)

Egmating: Vladimiridis, Erler, Pohl, Ianotta, van Munster, Franz, Heinzl, Schadhauser, Forster, Moser, Wastian - Keller, Puljic, Olesch.

Steinhöring: Billmayr, Lang, Sprenger, Bacak, Rotherbl, Redl, Hahne, T. Steinegger, J. Steinegger, Lechner, Dimov - Lopez, Urban, Stitzl

TSV Grasbrunn – FC Parsdorf 1:4

Die sorgenfreien Kicker des FCP haben ihre Auswärtsstärke unter Beweis gestellt und den siebten Dreier auf fremden Platz gesichert. „Es ist zwar um nix mehr gegangen, aber für uns war es im Hinblick auf die nächste Saison schon verdammt wichtig, nach der bisher desaströsen Rückrunde nochmal Spaß und positive Stimmung mitzunehmen“, freute sich Parsdorfs Spielführer Peter Rauch über eben diesen Effekt des souveränen Auswärtserfolgs. Ausschlaggebend sei neben der „positiven Grundstimmung“ auch die Rückkehr seines Sturmpartners Gabriel Thul gewesen, der mit zwei Toren (42./58.) sowie der Vorlage für Paul Foldas 3:1 (65.) glänzte. Rauch selbst setzte den Schlusspunkt (90.) hinter einen „richtig spaßigen“ Fußballnachmittag. Der FCP um Spielertrainer David Darmoro kletterte damit am TSV vorbei hoch auf den fünften Rang. (bj)

Parsdorf: Hilger, Bellermann, Rauch, Thul, Darmoro, Klepsch, Dübel, Dausch, Folda, Held, Schuster; Hetzel (Hrase, Pfeiffer, Guba).