Kreisklasse 6: Glonn erwartet Topteam Grafing – SVH will Tabellenführer ärgern

Wer bringt wen zum Straucheln? Grafing (Christoph Hartung) und Egmating (Matthias Pohl, ob.) müssen aufpassen. sro © SRO EBERSBERG

Egmating und Steinhöring trennten sich bereits unter der Woche Remis. Die restlichen Spiele in Kreisklasse 6 steigen am Wochenende.

TSV Egmating – TSV Steinhöring 1:1

Mit der Punkteteilung „bin ich nicht zufrieden. Für uns war deutlich mehr drin“, bedauerte Steinhörings Trainer Petar Jokic. Seine Elf war in Rückstand geraten, als Egmatings Sebastian Moser einen Handelfmeter verwandelte (30.). „Anschließend haben wir uns auf unnötige Diskussionen mit dem Schiedsrichter eingelassen und so die Konzentration verloren. Aber wir waren das bessere Team“, fasste Jokic zusammen.

Kurz vor der Pause ließ Steinhörings Spielführer Benjamin Lechner sein Können aufblitzen. Aus der Innenverteidigerposition setzte er zum Slalom an und bediente Johannes Redl (45.), der allein vor dem Egmatinger Gehäuse zum 1:1 traf. In Halbzeit zwei beraubten sich die Gäste ihrer Chance auf einen Auswärtssieg. Eryk Wozniak sah die Gelb-Rote Karte (59.), woraufhin Steinhöring über 30 Minuten in Unterzahl agieren musste. „Das war eine dumme Aktion. Der Platzverweis war berechtigt“, so Jokic. Sein Team trifft erst am Montag auf Poing, Egmating schon am Sonntag um 14 Uhr auf den FC Aschheim II. fhg

ASV Glonn – TSV Grafing Sa. 15:30

Eine schwere Aufgabe erwartet der ASV laut Pressesprecher Raphael Gartner gegen den TSV Grafing. „Die Grafinger erwischten einen super Start und haben bis jetzt jede Partie gewonnen.“ So weit die Statistik der Gäste. Die Glonner weisen momentan fünf Zähler aus vier Partien auf, zuletzt reichte es zu einem 0:0 beim SV Hohenlinden. „Im Vergleich zum letzten Spiel müssen wir uns nochmals steigern“, fordert auch Gartner von seiner Mannschaft. Vor allem das Spiel in die Spitze haperte zuletzt in Hohenlinden. „Wir haben immer wieder aussichtsreiche Angriffssituationen leichtfertig hergeschenkt“, aber eben mit etwas Glück auch etliche SVH-Chancen schadlos überstanden. „Wenn wir die guten Trainingsleistungen aus der Woche auf den Platz bringen, dann ist auf jeden Fall für uns was drin.“ arl

SG Markt Schwaben – FC Ebersberg So. 15:00

Nach der Niederlage in Steinhöring ist die SG Markt Schwaben gegen den FCE auf Wiedergutmachung aus. Beim Duell der Tabellennachbarn (11. gegen 10.) erwartet Markt Schwabens Trainer Michael Hieber eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Wir müssen uns in den eigenen Ballbesitzphasen besser präsentieren und in den Zweikämpfen dagegenhalten. Im Training hatten wir auf jeden Fall den richtigen Biss“, berichtet der Coach. „Es wird wahrscheinlich ein Spiel, das die Offensivreihen entscheiden werden. Ich gehe davon aus, dass beide Teams nach vorne spielen werden.“

Der Gegner scheint im Abwehrbereich verwundbar zu sein, denn die Gäste aus Ebersberg stellen mit bereits 15 Gegentreffern den schwächsten Defensivverbund der Liga. „Allerdings haben sie bereits gegen die zwei absoluten Top-Teams gespielt“, relativiert Hieber die Ausgangslage. Beide Teams könnten bei einem Erfolgserlebnis die untere Tabellenhälfte verlassen. fhg

SpVgg Höhenkirchen – SV Hohenlinden So. 15:00

Acht Punkte aus den letzten vier Partien sammelte der SV Hohenlinden ein. Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Trainer Emilio Montalto mit dem jüngsten 2:1-Sieg beim TSV Poing. „Das ist gut gelaufen, unsere Abwehr hat gut dagegen gehalten.“ Und natürlich habe Hohenlinden auch ein wenig Glück bei dem abgefälschten Siegtreffer gehabt.

Eine anspruchsvolle Aufgabe wartet aber nun auf die Herliner, denn die SpVgg Höhenkirchen thront an der Tabellenspitze. „Das wird ein schwieriges Spiel für uns. Aber auch für Höhenkirchen.“ Montalto zeigt sich also selbstbewusst, auch wenn Stammtorhüter urlaubsbedingt durch Sebastian Baum ersetzt werden muss. arl