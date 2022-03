Kreisklasse 6: Kracher oben und unten – Abstiegskampf in Ebersberg

Der TSV Egmating will zurück in die Erfolgsspur. © Neueder

In der Kreisklasse 6 steht eine Englische Woche an. Ismaning empfängt Egmating, während Hohenbrunn beim TSV Ebersberg II zu Gast ist.

FC Grüne Heide – TSV Egmating Mi. 19:30

Der TSV Egmating grüßt inzwischen von Tabellenrang zwei, einem sehr begehrten Platz in der Fußball-Kreisklasse. Dieser führt nach der Saison in die Relegation und möglicherweise sogar zum Aufstieg in die Kreisliga. Nur der FC Grüne Heide Ismaning präsentiert sich in der laufenden Saison noch stabiler als die formstarken Egmatinger.

Und wie es der Zufall so will, treffen beide Mannschaften am heutigen Mittwochabend im direkten Duell aufeinander. Elf Zähler trennen sie in der Tabelle. Egmatings Co-Trainer Hans Wastian zeigt sich dennoch selbstbewusst: „Als Zweiter wollen wir dorthinfahren und punkten. Das ist unser Anspruch.“ Sollte das gelingen, rückt auch der mögliche Aufstieg für Egmatings Kicker ein kleines Stückchen näher. fhg

TSV Ebersberg II – TSV Hohenbrunn Mi. 19:30

Auf dem Papier steht für die abstiegsbedrohte Eber-Reserve das dritte „Sechs-Punkte-Spiel“ im Abstiegskampf an. „Eigentlich ist der Gegner gerade aber völlig egal und der Erwartungsdruck weg“, relativiert Spielertrainer Manuel Markio. Die wöchentliche Flickschusterei bei der Kaderzusammenstellung sei aktuell vielmehr seine Hauptaufgabe, ein eigenständiger Trainingsbetrieb seit Wochen nicht möglich. „Wir müssen wieder schauen, dass wir irgendwie elf, zwölf Leute zusammenkriegen.“ Und das Verletzungspech nicht so durchfegt wie zuletzt beim 0:1 gegen Glonn. „Vor diesem Spiel haben vier Verletzte abgesagt, während dem Spiel sind drei dazugekommen“, zählt sich Markio selbst zu letzterer Gruppe. Dass man sich als Team dennoch umständehalber gut verkauft habe, macht Markio Mut für das ultimative Kellerduell Vorletzter gegen Schlusslicht. bj

FC Parsdorf – FC Aschheim II Mi. 19:30

Der FC Parsdorf wartet in der Rückrunde noch auf den ersten Punktgewinn. Gegen die Reservemannschaft des FC Aschheim soll sich das nun ändern. „Es wird auf unsere Einstellung ankommen. Spielerisch können wir mit jedem Gegner mithalten“, sagt Parsdorfs Trainer David Darmoro. Letzteres stellen die Parsdorfer in der Kreisklasse regelmäßig gegen die Spitzenteams unter Beweis. Gegen Aschheim II, eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der Liga, „müssen wir voll da sein. Motivation und Mentalität werden von großer Bedeutung sein“, prophezeit Darmoro. Ein Erfolg würde dem FC Parsdorf helfen, den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen zu halten. fhg