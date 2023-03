Kreisklasse 6: Englische Wochen und das nächste De-Prato-Duell

Wir werden nun angeschlagene Spieler einsetzen müssen. Falls wir die Partie zu elft beenden können, sollte dennoch etwas möglich sein. FCE-Coach Roland Grasser über die angespannte Personallage. © SRO EBERSBERG

Poings Knipser-Coach und Steinhöringer Säule vor Comeback. Wie wild wird Herlin gegen Egmating? Kreisklasse 6 ist zurück aus der Winterpause.

FC Ebersberg – ASV Glonn So., 13:00

Für den FC Ebersberg und den ASV Glonn geht es in der Rückrunde allein um den Verbleib in der Fußball-Kreisklasse 6. Im ersten Pflichtspiel des Jahres treffen beide Mannschaften nun direkt aufeinander. „Wir erwarten einen Sieg, denn wir wollen unbedingt dort unten rauskommen. Aber das möchten die Ebersberger sicher auch“, beschreibt Glonns Abteilungsleiter Jakob Stefer die Ausgangslage.

Für beide Teams ist es der Start in eine Englische Woche mit jeweils drei Partien. „Unser Ziel war ursprünglich eine Neun-Punkte-Woche“, macht Ebersbergs neuer Trainer Roland Grasser deutlich. „Allerdings haben wir nun so große Verletzungsprobleme, dass wir die Partie gerne verlegt hätten. Glonn hat aber nicht zugestimmt“, führt Grasser aus. „Wir werden nun angeschlagene Spieler einsetzen müssen. Falls wir die Partie zu elft beenden können, sollte dennoch etwas möglich sein.“

Die Glonner Seite stimmte immerhin der Verlegung des Duells beider Reservemannschaften zu. „So können sie ihren Kader auffüllen. Wir erwarten kein schwächeres Ebersberg. Sie haben gute Fußballer“, sagt Stefer, der den angeschlagenen Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen möchte. Denn im direkten Duell geht es für den FCE und den ASV um wertvolle Punkte. fhg

TSV Grasbrunn – TSV Poing So., 13:30

Für Poings Stefan de Prato geht am Sonntag voraussichtlich eine lange Wartezeit zu Ende. In der Hinrunde verletzte sich Poings Torgarant und Spielertrainer schwer am Knie und kam nur auf fünf Einsätze. Nun steht de Prato in der Partie beim TSV Grasbrunn vor seinem lang ersehnten Comeback auf Pflichtspielebene.

„Ich bin noch nicht bei hundert Prozent. Aber ich bin soweit fit und gehe davon aus, dass mich der Trainer Stefan de Prato auch aufstellen wird“, so Poings Coach mit einem Augenzwinkern. In der Begegnung am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen mit seinem Bruder Markus de Prato, der beim Ligakonkurrenten aus Grasbrunn-Neukeferloh sportlich ebenfalls als Spielertrainer das Sagen hat.

„Das ist sicher etwas Besonderes, aber wir kennen dieses Gefühl in der Familie ja bereits“, erklärt Stefan de Prato, der mit seiner Mannschaft einen erfolgreichen Start hinlegen möchte. In der Hinrunde mussten die Poinger bis zum siebten Spieltag auf einen Sieg warten. Das soll nach der Winterpause nun schneller gelingen. fhg

TSV Steinhöring – SpVgg Höhenkirchen So., 14:00

Das Auftaktprogramm von Kreisklassist TSV Steinhöring hat es in den ersten Tagen nach der Winterpause so richtig in sich. In einer Englischen Woche trifft man gleich auf drei Top-Teams der Liga. Bevor es die Mannschaft von Trainer Maximilian Backa mit dem VfB Forstinning II und der SG Markt Schwaben zu tun bekommt, empfangen die Steinhöringer zum Start der Rückrunde die SpVgg Höhenkirchen. „Diese Teams stehen alle vor uns. Das ist extrem anspruchsvoll, aber auch attraktiv“, weiß Backa, der erfreuliche Nachrichten aus der Personalabteilung zu vermelden hat.

Mit Kapitän Benjamin Lechner meldete sich nämlich eine bedeutende Steinhöringer Säule gerade rechtzeitig fit. „Das ist natürlich wichtig für uns. Wir schauen, wie lange es bei ihm geht“, so der Trainer. Gegen Höhenkirchen möchte der TSV den ersten von drei Härtetests bestehen. Im Anschluss an die Englische Woche dürfte klar sein, in welche Richtung es für den Tabellensiebten aus Steinhöring in der Rückrunde geht. fhg

SV Hohenlinden – TSV Egmating So., 14:00

Gleich ein ganz wichtiges Spiel haben zum Punktspielstart auch diese beiden Landkreisteams vor der Brust. Lediglich ein Zähler trennt Hohenlinden und Egmating voneinander. Der SV Hohenlinden bestritt letzte Woche noch zwei Testspiele gegen den FC Forstern, jeweils mit einer gemischten Mannschaft aus den beiden Herrenteams. Der erste Vergleich endete mit einem 1:4, unter der Woche folgte dann ein 1:0-Sieg.

„Das war eine ordentliche Einheit, aber kein Maßstab.“ Auch Spielertrainer Sebastian Ittlinger weiß natürlich, dass für Testspielerfolge keine Punkte vergeben werden. Gegen Egmating muss der SVH weiterhin auf Schlussmann Valentin Katterloher verzichten, die beiden Kaygisiz-Brüder kommen dafür rechtzeitig aus ihrem Urlaub zurück.

Als offen betrachtet Ittlinger den möglichen Ausgang der Begegnung. „Es wird wohl über den Kampf gehen.“ In der Vorrunde teilten sich die beiden Landkreisklubs bei einem sehr wilden 4:4 die Punkte. arl

FC Parsdorf – SG Markt Schwaben So., 14:30

Mit zwei Spielen in Verzug ist momentan noch der FC Parsdorf. Mit dem gewohnt kleinen Kader möchte Spielertrainer David Darmoro dennoch weiterhin versuchen, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. „Wir möchten die Rückrunde einfach nur überstehen und nicht absteigen.“ Die Generalprobe endete mit einem zufriedenstellenden 1:1 beim TSV Aßling.

Beim Kontrahenten aus Markt Schwaben schielt man indes noch ein wenig auf die Aufstiegsränge. „Wir nehmen mit, was geht und schauen aber erst einmal von Spiel zu Spiel.“ Trainer Michael Hieber nahm schon einmal die hohe Trainingsbeteiligung und das gelungene Trainingslager am Gardasee gern mit. „Das hat für Zug in der Truppe gesorgt.“ Und einige hohe Testspielsiege. „Wie weit wir tatsächlich sind, wird sich am Sonntag zeigen.“ arl

TSV Grafing – VfB Forstinning II So., 14:30

„Da haben wir noch was gut zu machen“, erinnert sich Grafings Trainer Alexander Salem auf Nachfrage an die 1:2-Niederlage im Hinspiel beim VfB Forstinning II. Zu diesem Zeitpunkt führten die VfBler die Tabelle nach an, nahmen sich dann aber einer Ergebniskrise an und rutschten etwas ab.

Die Grafinger dagegen punkteten weiterhin konstant und belegen momentan den zweiten, zur Relegation berechtigenden Rang. „Da sind aber fünf bis sechs Mannschaften dabei, die oben mitmischen“, kennt auch Salem die Tabellenlage. „Aber wir wehren uns nicht gegen den Aufstieg, auch wenn es keine Zielvorgabe ist.“

Beide Mannschaften absolvierten in der Vorbereitung auch jeweils ein Trainingslager, die Grafinger Wege führten zusammen mit der zweiten Mannschaft an den Gardasee. Dort fanden die Bärenstädter laut Salem Topbedingungen vor und nutzten diese für intensive Einheiten. „Ich freue mich auf Sonntag. Wir wollen das Spiel gewinnen, auch wenn Forstinning immer ein unangenehmer Gegner ist.“ Für den Grafinger Trainer wird es also Zeit, dass der Punktspielball wieder rollt. arl