Zollner schießt VfB auf Rang zwei – Glonn nutzt anfängliches Übergewicht nicht aus

Teilen

Den Antritten von Forstinnings Doppelpacker Stefan Zollner konnte Glonns überspielter Michael Staudinger bisweilen nur staunend hinterherschauen. © stefan rossmann

Die Reserve der Forstinniner behauptete sich gegen Glonn mit 3:1. Stefan Zollner trug mit seinem Doppelpack maßgeblich zum Sieg bei.

Mit einem am Ende doch recht ungefährdeten 3:1-Heimsieg hielt die Reserve des Forstinninger Landesligisten den ASV Glonn am Donnerstagabend in Schach und kletterte damit auf den zweiten Tabellenrang der Kreisklasse 6.

In den ersten 20 Spielminuten wirkte der VfB Forstinning II allerdings noch unsortiert, der Gast aus Glonn verzeichnete dadurch auch einen Lattentreffer. Dann kam aber der VfB-Express ins Rollen und erhöhte den Druck, dem der ASV nicht Stand hielt.

Stefan Zollner spielte steil in die Spitze, Kristian Zirdum überhob Glonns herauseilenden Schlussmann Kilian Schreiber zum 1:0 (24.). Der gut aufgelegte Stefan Zollner verwandelte kurz darauf einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 2:0 (34.). Endgültig gegessen war die Sache mit dem Freistoßtreffer von Ivan Bacak zum 3:0 (72.), der Glonner Ehrentreffer zum 1:3 von Simon Schuler (75.) änderte nichts mehr am VfB-Sieg. (arl)

VfB Forstinning II: Dunker, Harecker, Kukrica, Bacak, Baer V., Eisenreich, Klemt, Zirdum, Vehapi, Hensel, Zollner, Böhm, Widl, Pradl, Kiesse.

ASV Glonn: Schreiber, Schwaiger, Staudinger, Stefer, Bernhard, König, Schuler, Spitzenberger, Huber, Niedermayer, Hain, Irgmaier, Gilg, Riedhofer, Rumpel.