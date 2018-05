Kreisklasse 6: Neun Teams bangen um den Klassenerhalt

Das große Zittern in der Kreisklasse 6

von Redaktion Ebersberg schließen

In der Kreisklasse 6 geht das Abstiegsgespenst um. Gleich neun Teams stecken im Tabellenkeller fest. Alle Vorschauen:

TSV Poing – FC Falke So. 16:30

Einen Ausrutscher darf sich der FC Falke im Abstiegskampf nicht mehr erlauben. Erst recht nicht, wenn das Tabellenschlusslicht die Reise nach Poing antritt. „Bei Derbys geht viel über den Kampf“, so Markt Schwabens Verteidiger Andreas Häusler. Das Training unter der Woche legte FCF-Coach Alexander Schmidbauer auf Physis und Zweikämpfe aus und gab damit bereits die Herangehensweise vor. „Drei Punkte sind drin. Wir müssen nur endlich mal unsere Chancen reinmachen“, appellierte Häusler an seine Mitstreiter.

Nach dem Nichtantritt letzte Woche muss auch der TSV Poing liefern. Ludwig Auer erwartet Ähnliches vom Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen: „Es wird sehr kampfbetont“, mutmaßt der Abteilungsleiter, „wir sind aber sehr gut eingestellt und erreichen hoffentlich das erwünschte Resultat“, gab er sich optimistisch. jne

TSV Zorneding – FC Parsdorf So. 14:30

Durch die überraschende Niederlage der SpVgg Höhenkirchen am vergangenen Wochenende geht der TSV Zorneding das erste Mal als Tabellenführer in einen Spieltag: „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand“, erklärte Walter Hommelsen vor der Partie gegen den FC Parsdorf. Der Abteilungsleiter erwartet eine „kampfstarke Mannschaft mit einer harten Gangart“. Trotzdem ist der TSV Favorit. „Es geht um alles, und wir wollen gewinnen.“ In Zorneding wurde zuvor kräftig die Werbetrommel gerührt. „Wir rechnen mit vielen Zuschauern“, so Hommelsen. Als Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung der Fans hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen: Nach Abpfiff werden 150 Liter Freibier ausgeschenkt. jne

Kirchheimer SC II – ATSV Kirchseeon So. 15:00

„Mit großer Vorfreude und Spannung“ blicken ATSV-Sprecher Martin Schrüfer und das Team auf die letzten beiden Saisonspiele. Die aktuelle Situation mache ihm „richtig Spaß“. Bei der Kirchheimer Zweitvertretung soll nun erstmal der nächste Schritt Richtung Aufstiegsrelegation gelingen. Schrüfer erwartet einen starken Gastgeber: „Wir wollen eine große Rolle spielen. Der Tabellenplatz des Gegners mutmaßt aber, dass es nicht ganz einfach wird.“ Dass es für den KSC II um nichts mehr geht, möchte er lieber nicht überinterpretieren: „Die Liga ist nach wie vor eng. Wir müssen uns jetzt noch zwei Mal stark konzentrieren.“ Außerdem könne momentan Jeder gegen jeden gewinnen. jne

TSV Grafing – TSV Steinhöring So. 15:00

„Wir wollen auf alle Fälle gewinnen, dann hat sich das Thema Abstieg erledigt“, gab sich Grafings Coach Andreas Schmidt vor dem Heimspiel gegen den TSV Steinhöring selbstbewusst. Seine Mannschaft will die Schwachstellen des Kontrahenten nutzen: „Sie sind vorne nicht schlecht, hinten sind sie aber anfällig“, rechnet er seinem Team gute Chancen auf einen Dreier aus.

Schmidt kann dabei aus dem Vollen schöpfen. Ergänzt wird der Kader – wie schon gegen den ASV Glonn – mit vier Spielern aus der A-Jugend. Beide Mannschaften stehen vor dem Aufeinandertreffen bei 29 Punkten und damit vier Zähler vor dem Abstiegsrang.

Für die Steinhöringer ist die Partie die letzte Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu realisieren. Nächste Woche kann die spielfreie Saglar-Elf nicht mehr eingreifen und wäre auf Schützenhilfe angewiesen. jne

TSV Hohenbrunn – VfB Forstinning II So. 15:00

Jetzt gilt’s für die Reserve des VfB Forstinning. Am Sonntag darf die Mannschaft von Michael Stiegler im direkten Duell mit dem Abstiegskonkurrenten aus Hohenbrunn auf keinen Fall verlieren. In diesem Fall droht tatsächlich einen Spieltag vor Schluss und bei einem gleichzeitigen Sieg des FC Falke in Poing der Sturz auf den letzten Rang. Und dies nach einer überragenden Vorrunde als Herbstmeister. In der Rückrunde wollte aber fast nichts mehr gelingen. Zumindest zeigt die Forstinninger Formkurve in den vergangenen Partien wieder etwas nach oben, auch gegen den Spitzenreiter Zorneding hielt der VfB II trotz der Niederlage passabel mit. arl