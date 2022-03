Kreisklasse 6: Parsdorf klagt über Zustand seines Platzes- Egmating gut erholt und wieder oben dabei

Ärger über den Platz beim FCP (hier Gabriel Hrase). © SRO EBERSBERG

Der TSV Egmating, TSV Grasbrunn und TSV Ebersberg II waren am Wochenende in der Kreisklasse 6 München erfolgreich.

TSV Egmating – SV Dornach II 3:1

Der TSV Egmating hat sich nach der 0:4-Klatsche gegen Tabellenführer Ismaning in der Fußball-Kreisklasse rehabilitiert. Der Tabellendritte bezwang den SV Dornach II mit 3:1 (1:0). „Es war eines unserer schlechteren Saisonspiele, aber am Ende zählen nur die drei Punkte“, resümierte Co-Trainer Hans Wastian nach der Partie.

Für die Egmatinger Führung sorgte Josip Puljic per Kopf nach einer Ecke (14.). Nach der Pause erhöhte Lukas Franz nach einem Alleingang über die Außenbahn (58.). Der Dornacher Anschlusstreffer (67.) brachte noch mal Spannung, aber Franz schnürte den persönlichen Doppelpack (71.) und brachte den Heimsieg unter Dach und Fach. Damit hielten die Egmatinger ihren Abstand von einem Zähler auf den Tabellenzweiten Zorneding vor dem direkten Duell am kommenden Wochenende konstant. fhg

Egmating: Vladimiridis, Mayer, Pohl, Keller, van Munster, Franz, Puljic, Heinzl, Olesch, Moser, Erler - Schadhauser, Kratzer.

FC Ebersberg – TSV Grasbrunn 2:3

Der FC Ebersberg hat eine bittere Heimniederlage einstecken müssen. Trotz komfortabler Führung bis kurz vor Schluss unterlag der FCE dem TSV Grasbrunn mit 2:3 (1:0). „Das Ergebnis ist schwer zu erklären, denn eigentlich waren wir über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft“, suchte Spielertrainer Dominik Pries anschließend nach Antworten. Zuvor hatte es über weite Strecken nach einem Heimerfolg des „Club“ ausgesehen. In der ersten Halbzeit bediente Pries Linius Steinke, der den Ball aus 20 Metern über den TSV-Keeper lupfte (26.). Alexander Ambarzumjan erhöhte mit einem Schuss aus ähnlicher Entfernung auf 2:0 (71.). „Es war nicht absehbar, dass wir diese Führung noch aus der Hand geben“, so Pries, der miterleben musste, wie seine Mannschaft innerhalb von elf Minuten „drei ganz üble“ Gegentreffer kassierte. So verpasste es der „Club“, sich deutlich von der Abstiegszone zu distanzieren. fhg

FCE: Maric, Stöckel, M. + V. Ortmann. Ambarzumjan, Molzberger, Terzija, Pries, Steinke, Kir, Keller – Akopov, Clement, Diattara.

FC Parsdorf – TSV Ebersberg II 0:1

Der FC Parsdorf kommt seit dem Pflichtspielbeginn nach der Winterpause nicht in die Gänge. Gegen den TSV Ebersberg II unterlagen die Parsdorfer mit 0:1 (0:0). Für den FC war es bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel der Rückrunde. „Uns fehlen derzeit viele wichtige Spieler. Und unser Platz ist einfach eine Katastrophe. Da kannst du nicht Fußballspielen. Einen schönen Gruß an die dafür zuständige Gemeinde Vater-stetten“, haderte Torhüter Florian Huber mit der aktuellen Situation. Den Treffer des Tages erzielte Ebersbergs Michael Winkler kurz nach der Pause (50.). Infolge einer Pressing-Situation zielte er präzise ins lange Eck. „Parsdorf war harmlos ohne Ende. Die drei Punkte waren nicht eingeplant, aber wir nehmen sie gerne mit“, sagte Gästetrainer Manuel Markio. Für die Ebersberger Reserve war es ein bedeutender Schritt in Richtung Klassenerhalt. In der Tabelle rückte Ebersberg auf Rang neun vor. fhg

Parsdorf: Huber, Hrase, Pfeiffer, Klepsch, Moser, P. Held, Dausch, Guba, Rohde, O. Held, Schuster - Thul, Konheiser.

Ebersberg II: Kleinholz, Giglinger, Albrecht, Müller, Weiser, Winkler, Häußler, Gockner, Gröninger, Hartl, Lüngen - Skowronek, Huber, Fischer