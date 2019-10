TSV Ebersberg II will ersten Sieg - TSV Zorneding vor Pflichtaufgabe

Kreisklasse 6: kompakt

Die Partien der Kreisklasse 6 im Überblick.

FC Falke – Dornach II Sa. 14:00

Erleichterung breitete sich nach dem 1:0-Auswärtssieg in Egmating beim FC Falke aus. „Der Abstiegskampf geht zwar bis zum letzten Spieltag, aber wir können zwischenzeitlich ein wenig durchatmen“, sagt Sebastian Konrad, Sportlicher Leiter der Falken. Er wünscht sich, dass zum vorletzten Heimspieltag der Hinrunde viele Zuschauer kommen: „Wir schmeißen wieder den Grill an, damit wir das Spiel und die Sonne besonders genießen können“, kündigt Konrad an. Das Spiel der Reserve verlegte Konrad auf Wunsch des FC Ebersberg. „Sie haben nicht genug Leute.“ Die Partie soll am 8. November um 19.30 Uhr in Ebersberg nachgeholt werden..

TSV Ebersberg II – TSV Egmating Sa. 18:00

„Das sage ich jetzt zwar schon seit sechs Wochen“, lacht Alex Salem, „aber irgendwann muss der erste Dreier einfach fallen, weil wir ihn uns verdient haben“. Aktuell sei bei lediglich drei Remis aus acht Saisonspielen „nicht so viel Selbstvertrauen da“, wie vielleicht bei den Gästen, vermutet Ebersbergs Übungsleiter. „Trotzdem ist Egmating eine Kategorie Gegner, gegen die man in unserer Situation mal gewinnen muss.“ Doch gerade ihre zuletzt so wechselhaften Ergebnisse machen die Kleiber-Truppe für Salem zu einer kleinen Wundertüte. „Egmating ist noch sehr jung, und ich vermute, da wird einiges an Geschwindigkeit auf uns zukommen.“

Insofern hofft Salem auch ein wenig auf die Tagesform: „Wir sind gut aufgestellt, und wenn wir einen guten Tag und der Gegner einen nicht so guten Tag erwischt, ist er fällig.“

TSV Zorneding – Kirchheimer SC II So. 14:30

Locker und flockig geht dem TSV Zorneding die „Arbeit“ in der Kreisklasse 6 noch nicht von der Hand. Und trotzdem trägt sie Früchte: Weil der FC Parsdorf zuletzt patzte, zogen die Zornedinger punktgleich an die Tabellen-Doppelspitze. „Wir haben aktuell einen guten Lauf. Den gilt es weiter auszubauen“, sagt Sprecher Christopher Dite und nimmt dabei insbesondere die Abwehr in die Pflicht: „Wir wollen defensiv kompakt stehen, vorne machen wir schon unsere Tore.“ Mit 18 Treffern stellt Zorneding die zweitbeste Offensive der Liga. Die Reserve des Kirchheimer SC liegt nur einen Platz über den Abstiegsrängen. „Eine machbare Aufgabe, wenn wir an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen“, meint Dite.

FC Aschheim II – FC Parsdorf So. 15:00

Betrachtet man die ersten vier Plätze des Torjäger-Rankings der Kreisklasse 6, fällt auf: Die beiden Kontrahenten, die am Sonntag in Aschheim aufeinander treffen, sind heuer für ihren Offensivfußball bekannt. Der beste Torschütze der Liga kommt vom FC Aschheim. Florian Höglmeier traf bereits 16 Mal in nur acht Spielen. Die Parsdorfer Peter Rauch (neun Treffer), Gabriel Thul, Andreas Hetzel und Tim Schuster (je fünf) folgen direkt dahinter. Die zuletzt starke Offensivleistung seines Teams stimmt FCP-Kapitän und Abwehrchef Jonas Pfeiffer positiv: „Da kann man sich als Innenverteidiger entspannt zurücklehnen“, sagt er und lacht. Beim Spiel gegen den „FC Höglmeier“ (Pfeiffer) will er den gegnerischen Goalgetter bremsen: „Er ist auch nur ein Mensch.“

SC Baldham-Vat. II – SpVgg Höhenkir. So. 15:00

Steckt man in der Situation, in der sich gerade die Reserve des SCBV befindet, scheint es schwierig, positiv zu bleiben. Als Vorbild möchte offensichtlich Trainer Stefan Weitzl vorweggehen: „Wir lernen von Niederlage zu Niederlage. Wir arbeiten hart. Und deswegen gehe ich auch wieder guten Mutes in das Spiel. Wir waren noch nie chancenlos.“ Nach acht Spieltagen gelang dem Tabellenletzten noch kein Punktgewinn – und erst zwei Tore. Allerdings kommt mit Höhenkirchen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel nach Vaterstetten. Es steht mit neun Punkten derzeit auf Rang zehn.