Kreisklasse kompakt: Markt Schwaben hat seine Bierschuld erfüllt – Grasbrunn holt wichtigen Sieg

Vorletzter Spieltag in der Kreisklasse 6

Von Christian Scharl schließen

Der TSV Grasbrunn gewann gegen den TSV Egmating und hat noch Chancen auf den Relegationsplatz. Derweil feierte der TSV Steinhöring einen Kantersieg.

TSV Grasbrunn-Neuk. – TSV Egmating 2:1

In den letzten Wochen trotzte der TSV Egmating einigen Teams aus dem oberen Drittel einige Unentschieden ab. Beim TSV Grasbrunn reichten die Kräfte hierfür nicht mehr aus, am Ende unterlagen die Egmatinger mit 1:2. Für Grasbrunn bietet sich dadurch noch die Chance auf den Relegationsrang. Hierfür müsste aber Konkurrent Forstinning am finalen Spieltag patzen. Für die Grasbrunner Tore sorgten Fabian Listl (10.) und Markus de Prato (66.), das Anschlusstor von Matthias Pohl (90.) kam zu spät. (arl)

TSV Egmating: Metz, Erler, Pullara, Pohl, Puljic, Franz, van Munster, Forster, Öpp, Mayer, Heusler, Olesch, Beer, Koop.

TSVE-Restprogramm

Parsdorf (H).

SG Markt Schwaben – SpVgg Höhenkirchen 2:0

„Wir haben alles getan, mehr können wir nicht tun.“ Markt Schwabens Trainer Michael Hieber sah die Schuld seiner Mannschaft erfüllt, die versprochene Bierprämie aus Forstinning sei auch schon in Teilen angekommen. Der VfB II nutzte die Vorlage aus Markt Schwaben aber nicht und holte in Parsdorf lediglich ein Remis.

„Ich habe gewusst, dass wir in der Lage sind, gegen Höhenkirchen zu gewinnen.“ Für Hieber war der Sieg also keine Überraschung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schloss Lukas Brandt zum 1:0 ab (37.), Florian Niederdorf stellte den Sieg in einer Höhenkirchener Drangphase sicher (63.). (arl)

SG Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Beck S., Wasser, Maier, Kinne, Burlefinger, Brandt, Niederdorf, Blechinger, Dremel, Beck Ch., Kieliszek, Lerch, Wagner, Zhyvotov.

SG-Restprogramm

Kirchheim II (A).

TSV Steinhöring – FC Aschheim II 7:1

Steinhörings Fußballfans kamen am letzten Heimspieltag der Saison so richtig auf ihre Kosten. Der TSV besiegte den FC Aschheim II mit 7:1 (1:1) Toren. „Wir haben in beiden Halbzeiten viele Chancen herausgespielt. Es war ein sehr dominanter Auftritt von uns“, freute sich Trainer Maximilian Backa. Im ersten Durchgang fehlte teils noch die Präzision. Nur Maximilian Maders (11.) Abschluss fand den Weg ins Ziel.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer lief die Steinhöringer Offensive nach dem Seitenwechsel zur Höchstform auf. Johannes Redl (53., 55.), erneut Mader (63., 70.) und Benjamin Lechner (75., 78.) hießen die (Doppel- und Dreifach-) Torschützen. „Wir freuen uns aber auch über den Aufstieg unserer zweiten Mannschaft, die mit 6:0 gewonnen hat. Ein Sechs-Punkte-Wochenende mit insgesamt 13:1 Toren – es war ein denkwürdiger Nachmittag“, genoss Backa den Erfolg beider Steinhöringer Teams in vollen Zügen. (fhg)

Steinhöring: Genhrd, S. Lang, L. Lang, Bacak, Rotherbl, B. Redl, Mader, J. Redl, Bachmaier, Riedel, Lechner - Müller, Friedl.

TSV-Restprogramm

Forstinning II (A).