Kreisklasse 6: Corona stoppt ASV Glonn - Hohenbrunn zerlegt Eber-Reserve

Teilen

Kadir Kir (l.) und Dominik Pries: Die Spielertrainer des FC Ebersberg freuen sich über einen starken Auftritt im Abstiegskampf. © hw

Der FC Ebersberg gewinnt ein wichtiges Spiel. Der TSV Hohenbrunn ist in Torlaune, Parsdorf neemdet seine Durststrecke und der ASV Glonn wird gestoppt. Kreisklasse 6 kompakt.

FC Ebersberg – SpVgg Höhenkirchen 3:1 - Für den FCE war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. In der Endphase der ersten Hälfte legte sich Höhenkirchens Torwart den Ball zu weit vor, Jan Molzberger spekulierte richtig und schob ein (40.). Allerdings währte die Führung nur kurz – die SpVgg glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus (44.). „Im zweiten Abschnitt sind wir dann von Beginn an besser im Spiel gewesen und haben hinten nichts mehr zugelassen“, sagte Ebersbergs Spielertrainer Dominik Pries.

In der Offensive sorgte weiterhin Molzberger für Gefahr. Der Angreifer ließ gleich mehrere Gegner stehen, wurde regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst (65.). „Der Mann ist ein Phänomen“, schwärmte Pries. Den Schlusspunkt setzte Riza Terzija, der ebenfalls vom Elfmeterpunkt erfolgreich war (82.). „Gerettet sind wir noch nicht, aber der Sieg tut gut“, gab sich Pries erleichtert. (fhg)

FC Ebersberg: Frank, Ferralis, Pries, Akopov, Ambarzumjan, Molzberger, Terzija, Krasniqi, Stöckel, Steinke, Keller - V. Ortmann, Huber, Michel, Kir.

TSV Hohenbrunn – TSV Ebersberg II 4:0 - Die Eber-Reserve hat einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Spielertrainer Manuel Markio kam beim Schlusslicht mit 0:4 (0:1) unter die Räder. „Es war mehr oder weniger ein Kollektivversagen auf unserer Seite“, sagte Markio. „Wir wollten Angriffspressing spielen, sind aber nie wirklich dazugekommen. Außerdem haben wir schlecht verteidigt.“ Kurz vor der Partie war ihm noch die Innenverteidigung weggebrochen. Coach Markio musste improvisieren, zwischenzeitlich sogar mit Ersatztorwart Sebastian Volk in der defensiven Kette. „Unser Kader ist extrem dünn besetzt. Da schwindet jetzt schon ein bisschen die Hoffnung“, so Markio weiter. Durch die Pleite rutschte die TSV-Zweite auf den vorletzten Rrang ab. (fhg)

TSV Ebe. II: Keinholz, Häußler, Müller, Erhard, Winkler, Hartl, Markio, Gröninger, Niedermaier, Weigl, Schedo - Skowronek, Volk.

FC Aschheim II – FC Parsdorf 1:2 - Der FC Parsdorf hat das Gewinnen doch nicht verlernt. In Aschheim holte die Elf von David Darmoro mit dem 2:1 (1:0) ihren ersten Sieg in der Rückrunde. Mitte der ersten Hälfte gingen die Gäste durch einen Schuss von Peter Rauch vom Strafraumeck in Front (20.). Nach dem Aschheimer Ausgleich (61.) hatte Patrick Held noch einen Geniestreich auf Lager und traf aus 25 Metern unter die Latte (74.). „Ein brutales Tor war das“, gab es lobende Worte von Darmoro, der sich nach der Partie über das Ende der Sieglosserie freuen durfte. (fhg)

Parsdorf: Hilger, Hrase, Bellermann, Pfänder, Rauch, Dübel, Darmoro, Klepsch, P. + O. Held, Hetzel - Pfeiffer, Dausch, Schuster.

ASV Glonn – TSV Steinhöring verlegt - Einige Corona-Fälle haben den derzeit positiven Lauf des ASV Glonn gestoppt. Zumindest blieb die Bitte, die Partie kurzfristig zu verschieben, nicht ungehört. „Wenn wir helfen können, tun wir das natürlich“, hatte Steinhörings Abteilungsleiter Bertram Sprenger versichert. Das Spiel soll nun am Mittwoch, 27. April, um 20 Uhr ausgetragen werden. (hw)