Kreisklasse 6: Englmann-Fünferpack in Kirchheim! Erste Pleite für Steinhöring

Am Wochenende im absoluter Topform: Christoph Englmann (l.). © Christian Riedel

Der SV Dornach II muss die erste Heimniederlage der Rückrude verdauen. Derweil darf Christoph Englmann feiern: Er erzielte fünf Tore für den TSV Zorneding.

TSV Steinhöring – SV Dornach II 0:1

Nun hat es den TSV Steinhöring erwischt. Nach sechs Spielen ohne Pleite musste der Kreisklassist zu Hause die erste Niederlage in der Rückrunde einstecken. Gegen die vom Abstieg bedrohten Gäste verlor das Team von Petar Jokic überraschend mit 0:1 (0:0). „Es war unser schlechtestes Spiel des Jahres. Ich habe zur Halbzeit viermal ausgewechselt, aber auch das hat nichts gebracht“, zeigte sich Steinhörings Trainer nach der Begegnung enttäuscht. Die besten TSV-Chancen vergaben Johannes Redl mit einer Doppelchance allein vor dem gegnerischen Tor und Thomas Rotherbl, der einen Kopfball aus kurzer Distanz neben den Kasten setzte. Effizienter die Gäste, die in der Schlussphase der Partie das Tor des Tages erzielten (78.). (fhg)

Steinhöring: Billmayr, Kufer, Sprenger, Lopez, Bacak, Rotherbl, Redl, Hahne, Steinegger, Lechner, Dimov - Lang, Urban, Stitzl, Steinegger, Eglseder.

ASV Glonn – FC Aschheim II 1:1

„Normalerweise gewinnst du so ein Spiel und fertig. Aber nicht wir, drum stehen wir unten drin.“ ASV-Sprecher Raphael Gartner trauerte „eindeutig zwei verlorenen Punkten“ nach. Zwar musste er bekennen, dass Aschheim mehr vom Spiel hatte und mit viel Glück in Führung gegangen war, als eine Flanke „hinten ins lange Eck fiel“ – 0:1 (29.). Doch Glonn war postwenden zur Stelle. Martin „Matschke“ Hubers donnerte das Leder an die FCA-Latte, den Abpraller verwertete Martin Sellmer zum 1:1 (34.). In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste „nichts mehr zu bieten“, wie Gartner feststellte – bis auf ein „grenzwertiges Verhalten“. Sowohl verbal gegen Zuschauer als auch körperliche Härte gegen die ASV-Spieler. „Das war aber nicht der Grund, dass wir nicht gewonnen haben“, so Gartner. „Wir spielen 45 Minuten auf ein Tor und bringen den Ball nicht rein.“ (hw)

Glonn: Krauskopf, Kögl, Mini, To. + Ja. Stefer, Riedhofer, Staudinger, Riedl, Huber, Bernhard, Sellmer – Niedermayer, Ad. Gartner, Ehmann, Hain.

Kirchheimer SC II – TSV Zorneding 0:6

Der TSV Zorneding hat einen Kantersieg gefeiert. Beim abstiegsbedrohten Kirchheimer SC II gewann der Tabellenzweite mit 6:0 (2:0). Mann des Tages war dabei Christoph Englmann. Der Offensivspieler erwischte einen Sahnetag und war für fünf Treffer höchst persönlich verantwortlich. „Seine Leistung war in Ordnung. Auf dem Niveau kann er gerne weitermachen“, sagte Zornedings Trainer Sascha Bergmann hinterher mit einem Augenzwinkern. 30 Minuten lang tat sich der Favorit noch schwer, dann trat Englmann in Erscheinung und sorgte mit zwei Toren (35., 45.) für die Halbzeitführung. Tobias Knöckleins Treffer zum 3:0 (65.) brach die Kirchheimer Gegenwehr endgültig. Es taten sich große Lücken in der Defensive der Gastgeber auf. Englmann bedankte sich und ließ einen lupenreinen Hattrick folgen (67., 76., 89.). Für die Zornedinger war es der dritte Ligasieg am Stück. Dabei blieb der TSV jeweils ohne Gegentreffer.

Zorneding: Pietrzak, Ullrich, Bayer, Tristl, Rimböck, Knöcklein, Eberhardt, Schuster, Pollich, Englmann, Schiffmann - Benkert, Schwirtz, Jarosch, Bouacha (fhg)