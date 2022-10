Kreisklasse 6: Poing und de Prato jubeln - Grafinger Ärger um Abseitstor - Parsdorfer Aufholjagd

Von: Julian Betzl

Teilen

Zentimeterentscheidung: VfB-Keeper Niklas Weiß begräbt den Ball laut Schiri hier hinter der Linie – 1:0. © Christoph Keil

Am Wochenende stand in der Kreisklasse 6 München der 9. Spieltag an. Die Spielberichte aus dem Landkreis Ebersberg kompakt.

SG Markt Schwaben – VfB Forstinning II 3:0: Flipper-Führung folgt SG-Konsequenz

Unerwartet deutlich endete das Lokalderby zwischen der SG und der Reserve des Landesligisten, am Ende wiesen die Markt Schwabener den Gast mit 3:0 in die Schranken. Als insgesamt verdient stufte Markt Schwabens Trainer Michael Hieber den Erfolg ein: „Von uns war es ein guter Auftritt, wir haben den VfB nicht ins Spiel kommen lassen.“ Dabei begannen die zuletzt etwas schwächelnden VfBler ordentlich.

„Wir haben früh attackiert, aber auch keine richtige Torchance gehabt,“ analysierte Gästecoach Hubert Schunk die Startphase im Schwabener Sportpark vor 120 Zusehern. Doch Forstinning nahm sich dann etwas zurück, die SG kam sukzessive besser ins Spiel. Und führte dann durch einen reichlich kuriosen Treffer in der 23. Minute: Florian Niederdorf brachte das Spielgerät flach in den Strafraum, der Flipperball landete schließlich am Fuß von Felix Blechinger und dann wohl den entscheidenden Zentimeter hinter der Forstinninger Torlinie.

Im zweiten Abschnitt nutzte die Heimelf ihre Chancen laut Schunk sehr konsequent. Der ehemalige Forstinninger Oliver Beck schloss einen fein herausgespielten Angriffszug mit dem 2:0 aus dem Rückraum ab (56.). Forstinning II verpasste mit einem Pfostenschuss von Florian Brummer den Anschluss und Spannung für die Schlussphase, Sebastian Beck stellte den Sieg für die Hausherren sicher (79.).

„Markt Schwaben hat mehr getan, bei uns war es insgesamt zu wenig. Auch von den Führungsspielern“, befand Schunk nach der Begegnung. (arl)

(SG) Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Aschenbrenner, Wagner, Maier, Beck Ch. + O. + S., Lerch Q. + L., Brandt, Niederdorf, Blechinger, Dremel, Behrami, Wasser.

VfB Forstinning II: Weiß, Grasser St. + M., Süßmeier, Dirscherl K., + J., Böhm, Schmidt, Vehapi, Hensel, Zollner, Brummer, Pradl, Kistler L., Mielcarek, Scheck.

FC Parsdorf – SV Hohenlinden 3:1: Parsdorfer Aufholjagd

In einer spannenden Schlussphase hat sich der FC Parsdorf in der Kreisklasse 6 gegen den SV Hohenlinden im Landkreis-Duell durchgesetzt. David Darmoro und seine Mannschaft gewannen mit 3:1 (0:0), obwohl sie zunächst in Rückstand lagen. Hohenlindens Alpay Kaygisiz (67.) hatte einen Freistoß von der Strafraumkante in den Maschen versenkt und damit ungewollt einen Weckruf für die Hausherren geliefert.

David Darmoro Parsdorfs Spielertrainer ist froh über den Arbeitssieg. © FCP

Silvan Schuster (71.), Dennis Bender (75.) und Pero Klepsch (79.) drehten die Partie für den FC Parsdorf, sodass Spielertrainer David Darmoro letztlich ein positives Fazit ziehen konnte: „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Es war ein hitziges Spiel und ein hartes Stück Arbeit. Nach dem Rückstand haben wir offensiver gespielt und wurden belohnt.“

Die Parsdorfer holten, ihre erfolgreiche Aufholjagd eingerechnet, sieben Zähler aus den vergangenen drei Liga-Partien. Durch den Erfolg gegen Hohenlinden gelang ihnen darüber hinaus der Sprung in die obere Tabellenhälfte. (fhg)

Parsdorf: Huber, Hrase, Bellermann, Rauch, S. Schuster, Darmoro, Klepsch, Held, Bender, T. Schuster, Hinteregger - Kießling, Konheiser.

Hohenlinden: Katterloher, Frick, Ittlinger, Yayla, Mughetto, Y. Kaygisiz, Oceanu, Ficklscherer, Rathke, Baum, Prünster - Bauer, A. Kaygisiz.

TSV Poing – FC Aschheim II 5:2: Poinger Keller-Jubel

Der TSV Poing hat einen wichtigen Heimerfolg verbucht. Die Mannschaft von Stefan de Prato bezwang den FC Aschheim II mit 5:2 (3:0) und sammelte bedeutende Punkte für den Klassenerhalt. Bereits nach einer Viertelstunde wähnten sich die Gastgeber durch Treffer von Ilja Sadric (10.), Petrit Bobaj (12.) und Florent Bobaj (15.) auf der Siegerstraße.

Die Aschheimer Reserve gab sich jedoch nicht auf und kam nach dem Seitenwechsel auf 2:3 (54., 61.) heran. Doch Poing hatte das bessere Ende für sich. Maximilian Urban (67.) und erneut Florent Bobaj (76.) sicherten den Heimsieg. Damit baut der TSV (12.) den Vorsprung in der Tabelle auf Schlusslicht Aschheim II (14.) auf sieben Zähler aus. Die Lage im Keller bleibt aber bedrohlich. (fhg)

Poing: Raithel, Graßnick, Würz, Feichtmeyer, Schwarz, F. Bobaj, Burseg, P. Bobaj, G. Bobaj, Sadric, Hering - Frühholz, Obermaier, Adler, Urban, Siebert.

TSV Steinhöring – FC Ebersberg 1:2: Dreifacher Befreiungsschlag

Der FC Ebersberg kann es doch noch. Nach fünf Pleiten in Serie haben die Kreisstädter mal wieder gepunktet und zwar gleich dreifach. „Der Sieg war verdient. Das ist so wichtig für unsere Stimmung. Die Erleichterung war sehr, sehr, sehr groß“, gab Spielertrainer Dominik Pries anschließend Einblicke in das „Club“-Seelenleben.

Über- und durcheinander kämpfen Steinhörings (blau, v.l.) Wozniak und Johannes Redl gegen Keller und Terzija. © Stefan Rossmann

Die Ebersberger waren nach einem Eigentor von Benjamin Lechner in Führung gegangen (38.). Nach dem Ausgleich von Maxi Mader (45.+3) schlug das Stündlein von Alexander Ambarzumjan (58.). Nach einer Shabani-Flanke wuchtete er den Ball direkt in die Maschen und sorgte für den ersten Ebersberger Sieg seit dem ersten Spieltag Ende August. (fhg)

Steinhöring: Billmayr, Riedel, Lang, Sprenger, Wozniak, Bacak, J. Redl, B. Redl, Mader, T. Steinegger, B. Lechner - Rotherbl, Fleidl, Bachmaier. Ebersberg: Frank, Ferralis, Major, Ortmann, Terzija, Shabani, Krasniqi, Steinke, Stöckel, Keller, Pries - V. Ortmann, Ambarzumjan, Huber, Clement.

TSV Grasbrunn – TSV Grafing 2:2: Ärger um Abseitstor und Elfer-Chance

Als „ein bissl enttäuschend für uns“ empfand Grafings Pressesprecher Jürgen Daser die Punkteteilung beim TSV Grasbrunn. „In meinen Augen waren wir die bessere Mannschaft.“ Die zudem einen Strafstoß vergab und einen irregulären Ausgleichstreffer kassierte. Die ersten 20 Minuten agierte Grafing spielbestimmend und führte durch Florian Faßrainer (9.). Den Hausherren glückte aber der Ausgleich per Kontertor von Andreas Hercog (18.). Die Gäste überstanden dann die Grasbrunner Druckphase anfangs der zweiten Halbzeit und gingen durch ein erzwungenes Eigentor von Konstantinos Fotiadis (62.) wieder in Front. Doch der abermalige Ausgleich durch ein Abseitstor von Hercog folgte (62.). Die Siegchance vergab Johannes Oswald, der einen Strafstoß in der Schlussphase vergab. (arl)

TSV Grafing: Pfeifer, Harttung, Gebele, Kreitmaier, Ladner, Huber, Oswald J., Ziemba, Esterl, Faßrainer, Keller, Leißner, Geissler, Urban, Kippes, Rüger.

SpVgg Höhenkirchen – TSV Egmating 3:0: Probleme auf Kunstrasen I

Nichts zu bestellen gab es für die Egmatinger Wölfe von Trainer Dimitrios Georgakopoulos auf dem Kunstrasenfeld in Höhenkirchen, das TSV-Abteilungsleiter Georg Keller bereits im Vorgriff als „ungeliebt“ bezeichnet hatte. Auf genauso wenig Gegenliebe im Gästelager schlugen die entscheidenden drei Treffer, die der torhungrige Ligaprimus noch vor dem Pausentee durch Sertan Ismailoglu (9.) sowie ihren Doppelpacker Tim Barthmann (16., 27.) erzielte. (bj)

Egmating: Skroch, Mayer, Erler, Dollwet, Puljic, Franz, Olesch, Forster, Moser, Pohl, Wastian; Friedel, Heinzl, Kratzer.

Kirchheimer SC II – ASV Glonn 1:4 Probleme auf Kunstrasen II

Der ASV Glonn hat in der Kreisklasse nicht an seinen furiosen Pokalerfolg (15:0 gegen Pliening) anknüpfen können. „Vielleicht war das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen etwas zu viel für uns. Der Kirchheimer Kunstrasen kam uns auch nicht entgegen“, sagte Glonns Jakob Stefer nach dem 1:4 (1:3) am Freitagabend. Für den einzigen Höhepunkt aus ASV-Sicht sorgte Simon Schuler (28.), der einen Freistoß im KSC-Kreuzeck unterbrachte. „Das freut mich für ihn, weil er im Training schon öfter gezeigt hat, dass er es kann“, lobte Stefer seinen Teamkollegen. „Insgesamt haben wir über 90 Minuten aber zu mutlos agiert und keine spielerischen Lösungen gefunden. Das muss besser werden.“ Am kommenden Wochenende bekommen es die Glonner mit Tabellenführer Höhenkirchen zu tun. (fhg)

Glonn: Schreiber, Mini, Staudinger, Kranner, Stefer, Riedhofer, Schuler, Huber, Hain, Sellmer, Riedl - Andreou, Gilg