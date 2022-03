Kreisklasse 6: Steinhöring zuversichtlich – Glonn baut auf Heimvorteil - Egmatings „tolle Saison“

Hofft mit seinen Steinhöringern, den Tabellenführer zu Fall bringen zu können: Trainer Petar Jokic. © stefan rossmann

In der Kreisklasse 6 München steht am Wochenende der nächste Spieltag an. Die Vorberichte aus dem Landkreis Ebersberg kompakt.

Grüne Heide – TSV Steinhöring Sa. 15:00

Der TSV Steinhöring bekommt es mit dem Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse zu tun. Vor dem Duell mit dem FC Grüne Heide Ismaning hat Steinhörings Trainer Petar Jokic ein gutes Bauchgefühl: „Wir sind fit und haben eine starke Form. Ich bin optimistisch, dass wir auch gegen den Tabellenersten etwas holen.“ In der Rückrunde ist der TSV noch ungeschlagen. Das Steinhöringer Selbstvertrauen kommt also nicht von ungefähr. „Außerdem haben wir uns taktisch und spielerisch sehr gut entwickelt“, sagt Jokic. „Wir werden mutig spielen, auch wenn wir ein paar Ausfälle zu verkraften haben.“ Kufer, Hahne und Sprenger fehlen am Samstag beruflich bedingt. Trotzdem möchte der TSV Steinhöring seine Rückrunden-Serie auch gegen den Spitzenreiter wahren und das Bauchgefühl seines Trainers bestätigen. fhg

FC Ebersberg – TSV Grasbrunn So. 14:00

Der FC Ebersberg ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde. „Vier Punkte aus zwei Spielen können sich sehen lassen“, sagt Spielertrainer Dominik Pries vor der Heimpartie in der Kreisklasse gegen den TSV Grasbrunn. Einzig die Anfälligkeit bei Standardsituationen bereitet den Ebersbergern Sorgen. Das Defensivverhalten bei hohen Bällen wurde vor dem Grasbrunn-Spiel extra zum Trainingsinhalt gemacht. „Im Idealfall verhindern wir solche Situationen aber schon im Vorhinein“, denkt Pries einen Schritt voraus. Drei Siege stehen beim FC Ebersberg in der Rückrunde noch auf der To-do-Liste. „Das sollte zum Klassenerhalt reichen“, rechnet sich Pries aus. Gegen Grasbrunn können die Ebersberger gleich damit beginnen. fhg

ASV Glonn – SpVgg Höhenkirchen So. 14:30

„Wir sind nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Da ist das Ziel gegen Höhenkirchen offensichtlich“, sagt ASV-Sprecher Raphael Gartner: „Drei Punkte müssen her.“ Da trifft es sich gut, dass Glonn Heimrecht hat. „Dort haben wir 13 unserer 16 Punkte geholt. Warum wir es auswärts nicht klappt, bleibt ein Rätsel.“

Nachdem das Hinspiel in Höhenkirchen klar verloren wurde (1:4), sinnt der ASV auf Revanche. Voraussetzung: „Wir müssen wieder lernen, aggressiver zu spielen und eine gewisse Härte auf den Platz bringen. Für den ersten Platz in der Fair-Play-Tabelle gibt es keine Punkte.“ Fair, aber mit dem richtigen Einsatz und giftig in den Zweikämpfen, „dann klappt das Spielerische automatisch“, glaubt Gartner. hw

FC Parsdorf – TSV Ebersberg II So. 14:30

Der FC Parsdorf macht gerade eine schwierige Phase durch. Die Ergebnisse – nur ein Punkt aus drei Partien – stimmen Coach David Darmoro ähnlich nachdenklich wie die Spielweise: „Wir zeigen Angsthasenfußball. Uns fehlt die Konstanz.“ Zu allem Überfluss wird der Spielertrainer am Sonntag krankheitsbedingt nicht mit von der Partie sein können. Stattdessen wird Co-Trainer Christian Eichinger die Geschicke an der Seitenlinie leiten. „Jetzt ist Mentalität gefragt“, sagt Darmoro. Währenddessen reist die Ebersberger Zweite mit Rückenwind nach Parsdorf. Der Sieg gegen Hohenbrunn, einen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller, hat zumindest vorübergehend für Entspannung gesorgt. „Es macht deutlich mehr Spaß, wenn man gewinnt“, sagt Trainer Manuel Markio. Ein Gefühl, das den Parsdorfern in der Rückrunde bislang verwehrt blieb. fhg

TSV Egmating – SV Dornach II So. 15:00

Der TSV Egmating hat die 0:4-Packung gegen Tabellenführer Grüne Heide Ismaning verarbeitet. „Bei uns steckt deswegen keiner den Kopf in den Sand. Wir spielen eine tolle Saison“, sagt Co-Trainer Hans Wastian, der mit Zuversicht auf das anstehende Aufeinandertreffen mit dem SV Dornach II blickt. „Wir nehmen den Gegner schon ernst, aber wir wollen oben dranbleiben. Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte“, so Wastian. Die Egmatinger möchten sich eine gute Ausgangsposition für das direkte Duell um Tabellenplatz zwei gegen Zorneding am Folgespieltag verschaffen. Vorher richtet sich der Fokus aber auf die Aktualität. „Wir wollen sie von Beginn an früh anlaufen und unter Druck setzen“, lässt Wastian vor der Partie gegen Dornach taktische Einblicke zu. Dann kann der TSV Egmating unter Beweis stellen, dass er den Rückschlag gegen Ismaning gut weggesteckt hat. fhg