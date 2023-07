Kreisklassist TSV Steinhöring mit Unentschieden im Testspiel gegen Kreisligist TSV Zorneding

Teilen

Hiergeblieben: Steinhörings Mijo Bacak (r.) beim Materialtest mit Zornedings Tobias Knöcklein. © Stefan Rossmann

Der TSV Steinhöring und der TSV Zorneding trennten sich im Übungsspiel mit einem 2:2. Zorneding-Coach Bergmann hätte einen Sieg seines Teams gesehen.

Zufrieden zeigte sich Steinhörings Trainer Maxi Backa nach dem Remis. „Man hat schon gemerkt, dass Zorneding eine Liga höher spielt. Und es ist eben ein Teil der Vorbereitung, gegen gute Mannschaften zu spielen.“ Immerhin reichte es für Kreisklassist Steinhöring noch zu einem 2:2 durch die Treffer von Jakob Fleidl (22.) und Leonhard Lang (76.), auch wenn der Ausgleich recht glücklich im Zustandekommen fiel.

Zornedings Trainer Sascha Bergmann monierte, dass seine Kreisliga-Mannschaft zu wenig Kapital aus ihren Möglichkeiten schlug. Aber in den Tests seien die Ergebnisse nicht entscheidend, diese Manko gelte es abzustellen in den nächsten Wochen, so seine Forderung. Nach den zwei Treffern von Paul Schweighardt (14.) und Hugo Matthias (19.) versäumte der Gast also einen eigentlich verdienten Sieg und kassierte zudem noch eine rote Karte für Matthias Schuster (36.). (arl)

TSV Steinhöring: Gebhard, Lang, Wozniak, Asböck, Lang, Bacak, Rotherbl, Redl J. + B., Ehmer, Lechner, Sprenger, Fleidl, Nonhoff.

TSV Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Matthias, Rimböck, Knöcklein, Sengül, Kasper, Schuster, Englmann, Schweighardt, Kolbe, Höger, Kaiser, Grillmayer, Stadler, Pietrzak.