TSV Zorneding: Serie auf Egmatinger Prüfstand - seit 539 Minuten ohne Gegentor

Trainer des TSV Zorneding - Sascha Bergmann kann sich derzeit nicht beschweren. © fupa

In Zorneding werden in diesen Tagen Minuten gezählt. Seit exakt 539 regulären Spielminuten hat der TSV in der Fußball-Kreisklasse nämlich kein Gegentor mehr hinnehmen müssen.

Zorneding – Vor der heutigen Nachholpartie gegen den TSV Egmating (Anstoß 20 Uhr) wünscht sich Zornedings Trainer Sascha Bergmann eine Fortsetzung der Serie: „Wir lassen aktuell einfach kaum Torschüsse zu.

Das ist unsere Qualität. Auf dem kleinen Nebenplatz könnte das am Dienstagabend aber schon schwieriger werden.“ Dann möchte der Tabellenzweite seinen direkten Verfolger weiter auf Abstand halten. „Wenn wir verlieren wird es definitiv nochmal eng. Bei einem Sieg ist das Thema wohl durch“, so Bergmann.

In Egmating macht man sich kaum noch Hoffnung auf den Relegationsplatz, der den Aufstieg in die Kreisliga möglich machen kann. „Wir wollen die Saison einfach ordentlich zu Ende bringen und nach Möglichkeit das Hinspiel geraderücken“, kündigt Co-Trainer Hans Wastian an und spielt dabei auf die unglückliche 2:4-Niederlage in der Hinrunde an. Damals waren die Zornedinger in der Schlussphase zunächst auf der Verliererstraße, drehten die Partie dann aber noch zu ihren Gunsten. „Wir werden abwartender auftreten als damals und nicht ganz so offensiv spielen“, lässt Wastian taktische Einblicke zu.

Das Zornedinger Defensivbollwerk bereitet den Egmatingern eher wenig Kopfzerbrechen. „Ich gehe davon aus, dass sie die 600 Minuten nicht vollmachen werden. Wir bekommen immer unsere Chancen. Wir müssen sie nur nutzen“, zeigt sich Wastian zuversichtlich. Die Zornedinger dagegen haben die Möglichkeit, ihren Lauf von fünf Siegen am Stück fortzusetzen. Und möglicherweise werden nach der Partie ja weiterhin Minuten gezählt – vielleicht sogar die bis zum Aufstieg in die Kreisliga. (fhg)