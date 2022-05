Kreisliga 3: SV Hohenlinden gewinnt erstes Spiel der Saison - Anzing und Heimstetten ballern

Teilen

Geht nicht sieglos: Robert Jovanovic. © Stefan Rossmann

Der SV Hohenlinden gewinnt am vorletzte Spieltag sein erstes Saisonspiel in Kreisliga 3. Anzing und Heimstetten II liefern ein Feuerwerk.

SVH-Durststrecke endet an Spieltag 27

Selbst der vorletzte Spieltag der Kreisliga 3 gibt statistisch in einem eigentlich unbedeutenden Spiel noch etwas her: 27 Spiele lang musste der SV Hohenlinden auf einen Sieg warten, ehe im letzten Heimspiel der Saison ein 3:2-Erfolg über den Mitabsteiger TSV Waldtrudering glückte. „Es war vielleicht die beste Saisonleistung, der Sieg war verdient“, freute sich Hohenlindens scheidender Trainer Robert Jovanovic über den Erfolg. Nach dem 0:1 durch Florian Lehder (18.) drehte Robert Ficklscherer das Spiel zunächst mit seinem Doppelpack (42. + 79.). Den Ausgleich von Philipp Buttermann (79.) konterte Dennis Klaes mit seinem Freistoßtor zum 3:2 (83.). (arl)

SV Hohenlinden – TSV Waldtrudering 3:2

SV Hohenlinden: Katterloher, Bauer, Frick, Ittlinger, Roß, Ficklscherer R. + St., Maier, Eisenreich, Baum M. + L., Rathke, Mielke, Klaes, Königsmark.

Sommerfußball mit offenem Visier

Von einer Art „Warmschießen fürs Pokalfinale“ an Christi Himmelfahrt wollte SVA-Assistenztrainer Christian Rauch nichts wissen. „Mit dem Pokal beschäftigen wir uns erst ab Dienstag. Das war einfach ein grandioser Auftritt von Andi Schmid, der in der Vorwoche einen schwachen Tag erwischt hatte und unter der Woche etwas kürzer getreten ist.“ Wenn neben Marius Keller (51.) Vierfachtorschütze Andi Schmid allein schon drei Führungstreffer erzielt (1./14./57./80.), sagt das schon ziemlich viel über den Spielverlauf aus. „Einfach Sommerfußball und offenes Visier von beiden Mannschaften“, freute sich Rauch dennoch, die Vizemeisterschaft in der Heim-Tabelle verteidigt und den Fans einen interessanten Appetitanreger für diesen Donnerstag in Forstinning serviert zu haben. (bj)

SV Anzing – SV Heimstetten II 5:4

SVA: Erden, Muck, Behr, Schmid, Nitschke, Rickhoff, Keller, Lehrmann, Reuel, Meier, Hollerith; Stadler, Stangl, Straßer, Niederreiter.