Per Frühstart in die sichere Zone: Zornedings offene Rechnung, Oberpframmern mit Blaupause

Kreisliga-Kicker grüßen aus Kroatien: Auch den TSV Oberpframmern um Spielertrainer Manuel Lutz (unten rechts) hat es in der Vorbereitung in den warmen Süden gezogen. © kn

Die Kreisliga 3 startet in die Frühjahrsrunde. Der TSV Zorneding und der TSV Oberpframmern dürfen bereits am Wochenende vorlegen.

TSV Zorneding – Fortuna Unterhaching So. 14:30

Im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres möchten Cheftrainer Sascha Bergmann, sein Assistent Florian Heppert und die Kicker des TSV Zorneding gegen Fortuna Unterhaching gleich mal eine offene Rechnung begleichen.

„Die Jungs wollen die hohe Niederlage (1:5, Anm. d. Red.) aus dem Hinspiel wiedergutmachen. Da hatte unsere gesamte Mannschaft einen schlechten Tag und Fortuna ein starkes Konterspiel. Dies müssen wir nun verhindern“, gibt Bergmann einen möglichen Lösungsweg vor.

Für das Wiedersehen mit den Fortunen kann der TSV-Übungsleiter personell allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. „Uns fehlen sieben bis acht Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt. Aber wir haben einen breiten Kader. Deswegen gehen wir trotzdem positiv gestimmt in die Partie. Wir hatten insgesamt eine ordentliche Vorbereitung“, führt Sascha Bergmann weiter aus. In der Rückserie hat der Kreisligist nun keine Zeit zu verlieren.

„Endlich geht es wieder um Punkte. Wir wollen schnellstmöglich welche einfahren, damit wir dem Abstiegskampf zügig entkommen können“, kündigt Zornedings Übungsleiter an. Mit einem Sieg gegen Unterhaching könnten die Zornedinger also nicht nur ihre offene Rechnung begleichen, sondern auch einen ersten Schritt in Richtung Kreisliga-Klassenerhalt tätigen. fhg

TSV Oberpframmern – TSV Ottobrunn So. 14:30

Gegen den TSV Ottobrunn starten die Kreisliga-Fußballherren des TSV Oberpframmern am Sonntag um 14.30 Uhr in ihre Frühjahrsrunde. Dabei wartet gleich einmal ein schwerer Brocken auf die Pframmerner, der Kontrahent belegt momentan nämlich den dritten Tabellenrang und kann noch an die Aufstiegsränge heranschnuppern.

Vielleicht hilft die Vorrundenbegegnung ja als eine Art Blaupause: Etwas überraschend gewann der TSV Oberpframmern Anfang September in Ottobrunn mit 4:1 (1:0) Toren. „Wir freuen uns auf alle Fälle, dass es wieder losgeht“, berichtet Pframmerns spielender Co-Trainer Florian Lechner vom Stimmungsbild im Team.

Wie fast alle höherklassigen Herrenteams im Landkreis absolvierte auch der TSV Oberpframmern ein Trainingslager in wärmeren, südlichen Gefilden. In Kroatien unterzog sich der Kader unter Coach Manu Lutz dem letzten Feinschliff für die Punktrunde. In der Kreisliga ist der TSVO noch nicht ganz aus dem Schneider, das weiß auch Lechner: „Wir wollen möglichst schnell Distanz zu den Abstiegsrängen schaffen.“ Vier Punkte beträgt diese momentan. (arl)